什么时候拍《请回答2002》呢？女主角人选...麻烦剧组人员在以下的名单中选出XD

如果要继续拍「请回答系列」，选哪位女艺人来拍好呢？

「请回答」系列迄今为止已经拍摄了《请回答1988》、《请打回1994》和《请回答1997》三部，带红了郑恩地、高雅拉和惠利三位女主角，而其中两位还都是爱豆女团出身。最近随著「Y2K时尚」和「青春风」的大流行，不少人产生了「如果能拍《请回答2002》就好了」的想法，大家连女主角人选都想好了。



IVE安兪眞

原以为安安是个甜美文静的女孩，没想到在《地球娱乐室》里的她大放青春活泼色彩，综艺感爆棚，声音好还吐字清楚，加上靓丽的外形和搞怪的性格，由她来演女高中生的话一定非常适合。



NEW JEANS Minji

NEW JEANS一出道就收获了超人气，成员Minji更是凭藉一头黑长直和淡妆火速刷新男生们脑海里的初恋记忆。 团队出道专辑的风格就是高中生，今年刚刚18岁的她完全可以本色出演。



IU

既会唱又会演的IU同时拥有甜美和成熟两种魅力，加上她私下性格就很洒脱、大大咧咧，与「请回答」系列的女主适配度超高。 如果由她来演的话，完全不会担心演技问题。



金世正

已经拥有两部人气作《驱魔面馆》、《社内相亲》的金世正让观众们看到了她的演技，可盐可甜，可霸气可婉约，可性感可搞笑，戏路多变。



本月少女CHUU

CHUU就是元气少女，有她的地方就有欢乐，是大家的活力素。 经常在综艺和YouTube节目中亮相的她大展可爱魅力，「请回答」系列里的女儿都被叫「狗女儿」，和女主人公性格非常吻合。



Red Velvet Joy

Joy是「Y2K时尚」代表爱豆之一，完美消化青春复古风，而「请回答」系列都以2、30年前的时代为背景，Joy来诠释当年的女高中生的话再适合不过了。



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