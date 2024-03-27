与金秀贤「贴脸照」事件之后金赛纶终於发声了：不做任何评论

童星出身的女演员金赛纶日前突然公开与人气男星金秀贤的贴脸照后秒删，引爆全网热议，沉默多日后她终於表明了立场。

今日（27日）韩媒MY DAILY致电金赛纶，对方表示：「考虑了很多，还是觉得什么都不说比较好。 这不是官方立场，仅是不做任何评论（no comment）。 」

24日凌晨，金赛纶通过个人IG STORY公开了与金秀贤的亲密贴脸照，3分钟之后删除。 但金秀贤主演的电视剧《泪之女王》正在热播，且前一天晚上的剧情中描写了他和女主角金智媛的激吻，事情曝光后金赛纶被全网骂惨。 金秀贤所属经纪公司也火速与她划清界线，称两人并未交往，不清楚她公开照片的意图。



breaking…. 김새론 김수현 인스스 빛삭 ....!!! pic.twitter.com/XsF9kpOLi1 — Diamond (@nur796530601) March 23, 2024

事情发生多日以来金赛纶始终保持沉默，虽然不久前经纪公司曾透露会等一切整理好之后就公开立场声明，但网友们等了几天也未看到任何言论，只有金赛纶的友人为她发声表示「她有无法言说的复杂内情」。

此外，知名娱乐记者出身的YouTuber李镇浩评论这次贴脸事件，表示：「可能是爲了通过这些向熟人炫耀『自己也曾红过』而冲动地上传的。」

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