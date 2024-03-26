大家从未看过的故事内容！《支配物种》韩孝周＋朱智勋＋李茂生诠释未来科技的世界

Disney+将於4月公开最新原创系列剧集《支配物种》，而在剧情正式公开前，由主演韩孝周、朱智勋、李茂生等聊聊自己当时选择这部作品的原因。

朱智勋向大家介绍这部作品《支配物种》，这部电视剧本身就有令大家高度投入的吸引力，很有份量，从人工所培养的肉开始，将包含了我们大家所能想像到的不远之后的未来所发生的故事，是一部非常壮观的动作悬疑作品。



韩孝周则想起了自己一收到这剧本时的当下一瞬间，立即看完了第1与第2集的剧本，即使只阅读了台词，就像是自己已经成为剧中人物主角一样，这对於身为演员来说是一种很新鲜的体验。另一位演员李熙俊则认为，一收到剧本时最先想到的是「这能够体现吗？」，这故事中是我们完全没见过的世界，想像力真的非常惊人。李茂生则是相当感叹本剧中的细节部分，除了这是相当崭新的题材以外，剧中所有建构的细节也是非常吸引人，并提到自己每次来到布置好的现场，总觉得又来到了另一个世界。



《支配物种》剧情描述2025年已是最新人工培养肉的时代，一位女子尹自由与有意图接近她的警卫禹彩运所发生的故事，他们卷入了令人不解的事件，追查著幕后的真相。韩孝周饰演一位大型生命工学企业BF集团的代表尹自由，朱智勋则饰演一位退役军官出身的警卫员禹彩运，李熙俊饰演韩国国务总理先宇载一角。李茂生则是饰演BF集团研究所长温山。《支配物种》将於4月10日透过Disney+公开。



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