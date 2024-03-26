【多图】NCT DREAM新辑再次为青春带来安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠军

NCT DREAM（Mark、仁俊、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟）昨（25）日发行了第五张迷你专辑《DREAM() SCAPE》，主打歌〈Smoothie〉随即取得好成绩。

《DREAM() SCAPE》是张传达NCT DREAM摆脱因黑暗和艰难变得麻木的现实寻找梦想，包含著要给同一时代青春们带来共鸣与温暖安慰及支持的讯息。队长Mark在发表记者会上提到以往NCT DREAM是带给大家梦想和疗愈，而这次特别要带给没有梦想的青春们慰藉，成员Jeno则解释专辑中括号()的意思，表示()代表「摆脱」，从某个角度看起来像门，是逃离梦境的感觉。



主打歌〈Smoothie〉是首嘻哈舞曲，自信的表达出「世人对自己的冷漠视线以及对自己的负面情感，都要像『Smoothie』奶昔一样磨碎喝掉」。歌曲MV公开24小时已达298万点阅已将近300万，且昨日音源发布不久便登上Melon HOT 100与Bugs冠军位置。





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