【多图】NCT DREAM新辑再次为青春带来安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠军
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【多图】NCT DREAM新辑再次为青春带来安慰，新歌〈Smoothie〉空降冠军

KPOP   2024年3月26日   星期二18:00   草莓  

（封面图源：SM娱乐提供TVDaily、TVDaily）

NCT DREAM（Mark、仁俊、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟）昨（25）日发行了第五张迷你专辑《DREAM() SCAPE》，主打歌〈Smoothie〉随即取得好成绩。

（图源：SM娱乐提供TVDaily）

《DREAM() SCAPE》是张传达NCT DREAM摆脱因黑暗和艰难变得麻木的现实寻找梦想，包含著要给同一时代青春们带来共鸣与温暖安慰及支持的讯息。队长Mark在发表记者会上提到以往NCT DREAM是带给大家梦想和疗愈，而这次特别要带给没有梦想的青春们慰藉，成员Jeno则解释专辑中括号()的意思，表示()代表「摆脱」，从某个角度看起来像门，是逃离梦境的感觉。
NCT DREAM Mark（图源：TVDaily）NCT DREAM Jeno（图源：TVDaily）

主打歌〈Smoothie〉是首嘻哈舞曲，自信的表达出「世人对自己的冷漠视线以及对自己的负面情感，都要像『Smoothie』奶昔一样磨碎喝掉」。歌曲MV公开24小时已达298万点阅已将近300万，且昨日音源发布不久便登上Melon HOT 100与Bugs冠军位置。


*记者会相关影片：‎【影片】NCT DREAM全员西装出席新辑记者会「帅到让人窒息」！Mark逗趣戳仁俊脸

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NCT DREAM（图源：TVDaily）NCT DREAM（图源：TVDaily）NCT DREAM 仁俊（图源：TVDaily）NCT DREAM 渽民（图源：TVDaily）NCT DREAM 志晟（图源：TVDaily）NCT DREAM 楷灿（图源：TVDaily）NCT DREAM 辰乐（图源：TVDaily）NCT DREAM Mark（图源：TVDaily）NCT DREAM 仁俊（图源：TVDaily）NCT DREAM Jeno（图源：TVDaily）NCT DREAM 渽民（图源：TVDaily）NCT DREAM 志晟（图源：TVDaily）NCT DREAM 楷灿（图源：TVDaily）NCT DREAM 辰乐（图源：TVDaily）NCT DREAM 辰乐（图源：TVDaily）NCT DREAM Mark戳仁俊脸颊（图源：TVDaily）NCT DREAM Mark（图源：TVDaily）NCT DREAM Mark（图源：TVDaily）NCT DREAM Mark（图源：TVDaily）

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