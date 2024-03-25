兄弟走向反目！《篡位》李宰旭遭判处重刑只能在狱中自救！李浚荣终於露出反派面孔（EP.7– 8）

[有雷] 野心争夺剧《篡位》剧情进入高潮，李宰旭在命案现场醒来后，却对自己的行为一无所知，完全没了记忆，强五集团则是急速与他切割，甚至让他无法为自己辩白而直接入狱，李宰旭只得在狱中寻求协助，想找出当日的真凶，而昔日兄弟李浚荣却想要他直接被判处死刑……

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在命案现场醒来的韩太悟（李宰旭饰），完全想不起自己前晚经历了什么事，看见身旁强仁珠与另一女子的尸体更是错愕，大呼「这不是我的方式」。聪明的韩太悟绝对不是以取人性命来进行报复的。但他只记得自己前晚向强仁珠下跪后，被迫喂食毒品导致神智不清，怎么抵达酒店的房间，开车的人是谁，完全无法记起。这样的状况下，完全无法为自己辩解，於是直接被关入监狱以杀人罪起诉。



强五会长觉得事件并不单纯，暗中派秋赫镇调查真相，会长要强仁夏阻止媒体报导此事件，但新闻报导却偏向韩太悟令强五集团遭受亏损而被解雇，明显感觉强五集团正在急速切割韩太悟。韩太悟出庭时更被强仁珠的随行秘书牟奇骏指控，因此判决结果都对韩太悟相当不利。虽然强仁夏有来到狱中与太悟会面，却没有询问这件事情的动机，令太悟也产生怀疑。



太悟得到了狱中狱医的协助，得以打电话向外求援，他联系了慧元，并且要慧元协助调查真相，不久后，太悟在法庭上被判处死刑，太悟母亲前来会面，没想到看见的却是别著红色名牌的儿子，伤心欲绝。会长发现韩太悟与仁夏在大学时关系匪浅，但其实仁夏有个认识更久的好朋友，也就是不断对太悟做出指控的秘书牟奇骏。



太悟渐渐找回了当日的记忆，发现当日牟奇骏并不是开车的人，而是还有其他共犯参与。仁夏则是想尽办法要让太悟被判死刑，原来他也拿到了太悟与慧元热吻的照片，令他心中醋意横生，甚至在家中对慧元施暴。太悟转向帮助慧元，要她向会长争取入主基金会，她照做并且成功了，仁夏不禁怀疑慧元的背后有太悟在下指导棋。



太悟开始请原本正在协助他的骇客高手，找出更多线索，这样的大动作也引起了仁夏的注意，开始先下手为强，太悟到底能不能为自己翻供？或是会长是否会开始介入此案？



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