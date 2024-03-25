《以吃为先的兄弟们2》金宣虎自曝为了录节目先增肥7公斤！大呼被制作组差别待遇～

演员金宣虎又再度回归综艺节目了！3月25日晚间8点即将首播的SBS Plus综艺《以吃为先的兄弟们2》，更表示自己在参加节目前先增肥7公斤～

当日将播出金峻炫与文世润「泰国清迈」篇，两人在与制作组进行事前会议时，得知了金宣虎将作为嘉宾演出，文世润迫不及待立即打电话给金宣虎，在通话中文世润请金宣虎以节目名称的三个关键字来创作一段三行诗看看，另外还附加测试他的综艺感是否还在，金宣虎更在此展现了自己的反转魅力，宣告正式回归综艺。



前往泰国的几日前，三人来到文世润的露营网站上举办了全国性的「吃货首次Workshop」，金宣虎一看到制作单位针对「臀部尺寸」所准备的椅子，自己的只有S号，与两位重量级的大哥不同，立刻说道「这节目对待嘉宾有点差别待遇啊～」立即展现幽默综艺感。接下来三人就投入大吃烤五花肉以及金宣虎演员最爱的辣炒年糕。文世润表示演员们总是要担心身材管理问题，金宣虎则说「我为了拍摄这节目已经先增胖7公斤了！」令大家笑声不断。



吃饱喝足后，三人接下来还进行如何标准说出泰文的环节，必须标准说出「洗手间在哪里」的泰语，没想到外国语大学出身的金峻炫原本信心满满，没想到他一念出竟被翻译机判断为「有可以坐的空位吗？」完全脱离本意，接下来金宣虎又说出更有趣的反转言论，让节目的观众们再度捧腹大笑。请大家期待晚间完整播出的《以吃为先的兄弟们2》。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻