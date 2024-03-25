《恋爱兄妹》男一「朴宰亨」神似孔刘！超狂职业展现反转魅力，IG帐号一公开马上登热搜！

《恋爱兄妹》是《换乘恋爱》李真姝PD全新作品，找来了四对兄妹一同参与，节目中他们必须互相隐藏身份，但在发现亲手足有暧昧对象时，可以默默给予帮助，而血缘关系带来的羁绊，也将会让他们产生相互影响的想法。

在第3集中，公开让观众们都很好奇的所有人的职业，吸引人们的视线。从飞行员到模特儿、会计师、大提琴手等丰富多彩的职业群和超出期待的资历，受到热烈的关注。再加上骨肉亲笔写的兄妹（姐弟）介绍信和成长过程的照片一起公开，更增添淡淡的感动。在韩网已经有著超高讨论度，在 TV-OTT 综合非电视剧部门中排名第一，真的非常厉害啊！



男一朴宰亨因外型被说像孔刘、TXT然竣等，引发观众热烈讨论。前两集因为较少表现而得到0票的他，在公布职业是会计师之后，加上他爱唱歌、会撒娇，展现超级反转的魅力，这似乎让女出演者也更加好奇，当天他也获得2票！近日，朴宰亨的 IG 帐号公开后，还上了 the qoo 两篇 HOT，看来观众们也都对他很好奇啊 XD



网友们纷纷表示：「那张脸是会计？？？真的要疯了……」、「又帅又聪明性格真好，真羡慕这位的人生ㅠㅠ」、「不是，真姝PD～贤奎也是，你在哪里找这样的人啊」、「还以爲是艺人……怎么能说是会计呢」、「哇！真的非常帅！像孔刘」、「哇，那张脸还当了会计师...都拥有了啊」、「第1集的第一印象不太清楚，但是越看越有好感」、「长得帅又幽默，职业是会计师」等等。

另外，在昨日播出的第4集正式加入新成员智媛，还可以和男出演者进行最少十分钟的对话，感觉……其他出演者的感情线也会慢慢出现变化，大家有在追这部综艺吗？节目逢星期六在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看。



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