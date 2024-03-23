终於听到大家的心声！tvN公开《泪之女王》金秀贤、金智媛的婚纱照♥两人真的好配啊！

tvN 方面大概知道大家等待已久（？），所以在22日公开《泪之女王》金秀贤、金智媛的婚纱照啦！

照片中，金秀贤和金智媛身穿雪白的西装和婚纱，露出幸福的微笑。同时还公开单人照，金秀贤身著黑色西装，配上蝴蝶结领带，展现暖男的魅力；金智媛披著头纱，拿著花束看著镜头，真的就是女神呀！



这也立刻在网路引发讨论，网友：「疯了吗！非常漂亮」、「金智媛怎么这么漂亮」、「像真夫妻婚纱照一样默契十足」、「不知道是不是因爲两个人都小脸，以我的标准来看，外貌很般配」、「看电视剧的话，眼睛会很开心」、「我也不能丢下贤佑～超帅」、「呜呜，两个人都太好看了」、「哇... 什么剧照啊！像真的一样啊」、「如果是真的就好了～」、「再看一次也好漂亮 真心ㅠㅠㅠ」等等。



第5集剧照和先公开影片中，是白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）在龙头里过夜的样子，与上次家族狩猎时尴尬的瞬间不同，白贤佑细心照顾洪海仁，还帮她擦药。吹风机有点故障时，洪海仁也没有生气，白贤佑还帮她吹头发，怎么吹个头发都让人心动>///< ，期待今晚播出的第5集啊！



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