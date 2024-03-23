灿烈《CHANYEOL FANCON <BEYOND_THE ETERNITY> IN TAIPEI》售票资讯公告

韩国男团EXO成员CHANYEOL朴灿烈，4月27日将再度以个人身份来台，举行《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱会，履行去年在演唱会上承诺2024年再来台湾见大家的约定。

今年4月就要迎来出道12周年的CHANYEOL朴灿烈，去年11月启动首次个人亚洲巡回见面会《CHANYEOL FANCON TOUR “The Eternity”》，并特别选择台湾为巡演的第一站。历经泰国、香港、澳门、马来西亚、印尼等地区后，今年4月27日将再来台，举行《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱会，期待可以再次和台湾的EXO-L(粉丝名)们共创美好回忆。



2012年灿烈作为EXO成员之一出道，并在音乐界迅速崭露头角，以出色的音乐才华和精湛的演技深受人们喜爱。灿烈不断拓展自己的演艺领域，除了参与多首热门歌曲的演唱，也积极参与电视剧和电影、综艺等全方面的演出，皆受到了广泛好评与肯定。

自2019年起，由於EXO成员陆续从军，该团体暂停了近四年的演出，朴灿烈於2022年9月完成兵役，使EXO有了新的动力。在2023年7月EXO成功回归，并庆祝他们的11周年，发行了新专辑。朴灿烈不仅在舞台上活跃，还积极参与幕后工作，并开设了个人YouTube频道，与全球粉丝分享自己的生活和喜好。



此次堪称升级版的《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱会，票价分别为5,600/5,200/4,800/3,800/2,800全区对号座、特区实名制，门票将在明天(3月23日)11：00於全台7-11 ibon 机台及 ibon售票系统启售，想知道更详细的粉丝福利及相关资讯，可以搜寻D-SHOW官方Facebook及Instagram！





CHANYEOL FANCON IN TAIPEI

演出日期：2024年4月27日（六）

演出时间 : 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：国立体育大学综合体育馆(林口体育馆)

演出场地地址：桃园市龟山区文化一路250号

启售时间 : 2024年3月23日（六）11 :00

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/24CHANYEOL)

票价：$5,600 / $5,200 / $4,800 / $3,800 / $2,800 (全区对号入座、特区实名制)

粉丝福利 : 纪念小卡 / 官方海报 / 签名海报 / 舞台问候 (演出结束后) / 签名拍立得

主办单位：APlanet / AIMING / STARMAX / D-SHOW / 光尚娱乐

经纪公司：SM Entertainment

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