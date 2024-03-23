《瑞镇家2》在冰岛店开拍！店里的外观在网路上曝光，门口贴著「今日主厨崔宇植」是升职了吗XD

《瑞镇家》是过去在「尹食堂」担任理事晋升爲社长的李瑞镇在海外经营小吃店的节目。2月中，tvN 方面证实将拍摄第二季，让许多观众都相当期待！

《瑞镇家》的「职员们」郑有美、朴叙俊和崔宇植都确定出演，BTS防弹少年团V（金泰亨）则因为正在服兵役，所以不参加这一季的拍摄。韩媒也透露「大势演员」高旻示将加入成为「新的实习生」。



日前演员们已经飞往冰岛进行拍摄，《瑞镇家》2号店的相关照片在 SNS 上流传。除了可以看到挂上招牌外，还在门口贴上「TODAY'S CHEF」和「TODAY'S MENU」的板子，目前贴上的今日主厨是崔宇植、今日菜单则是辣炖牛肉。这也让网友表示：「是每天都有一位主厨吗」、「崔宇植升职了？」、「好期待」、「如果能遇到的话，也太幸运」、「会是轮流当主厨吗」等等。

•kdm• Jinny's Kitchen S2 udah mulai filming di Icelandakhirnya Woosik naik pangkat bukan anak magang lagi



Cr. dadaa_x3pic.twitter.com/p8dbezDSaA — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) March 22, 2024

在《瑞镇家》第一季中，以紫菜饭卷、泡面、炒年糕、炸鸡等韩食不仅抓住当地人，还抓住全世界观众的心。第二季他们前往冰岛进行拍摄，会推出什么样的菜单？让人期待呢！



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