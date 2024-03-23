《瑞鎮家2》在冰島店開拍！店裡的外觀在網路上曝光，門口貼著「今日主廚崔宇植」是升職了嗎XD

《瑞鎮家》是過去在「尹食堂」擔任理事晉升爲社長的李瑞鎮在海外經營小吃店的節目。2月中，tvN 方面證實將拍攝第二季，讓許多觀眾都相當期待！

《瑞鎮家》的「職員們」鄭有美、朴敘俊和崔宇植都確定出演，BTS防彈少年團V（金泰亨）則因為正在服兵役，所以不參加這一季的拍攝。韓媒也透露「大勢演員」高旻示將加入成為「新的實習生」。



日前演員們已經飛往冰島進行拍攝，《瑞鎮家》2號店的相關照片在 SNS 上流傳。除了可以看到掛上招牌外，還在門口貼上「TODAY'S CHEF」和「TODAY'S MENU」的板子，目前貼上的今日主廚是崔宇植、今日菜單則是辣燉牛肉。這也讓網友表示：「是每天都有一位主廚嗎」、「崔宇植升職了？」、「好期待」、「如果能遇到的話，也太幸運」、「會是輪流當主廚嗎」等等。

•kdm• Jinny's Kitchen S2 udah mulai filming di Icelandakhirnya Woosik naik pangkat bukan anak magang lagi



Cr. dadaa_x3pic.twitter.com/p8dbezDSaA — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) March 22, 2024

在《瑞鎮家》第一季中，以紫菜飯卷、泡麵、炒年糕、炸雞等韓食不僅抓住當地人，還抓住全世界觀眾的心。第二季他們前往冰島進行拍攝，會推出什麼樣的菜單？讓人期待呢！



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