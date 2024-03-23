「元祖吵架豆」才说不吵了上节目狂吵，尾声好感人：是Miracle，幸好是Super Junior

Super Junior睽违7年，再度单独（无其他嘉宾）登上同样也非常长寿的脱口秀节目《Radio Star》（旧称《黄金渔场－Radio Star》），正式预告终於释出！

一分钟预告精准浓缩成了精华，开头就飞速告诉大家嘉宾是从2010就开始上节目讲吵架故事讲到2015年的19岁男团Super Junior。时隔7年以希澈、利特、艺声与银赫为代表上节目，一开始竟然反常(?)用美谈而非吵架事迹开启话题，希澈说大家都很善良，银赫感叹：「很可惜，太久没吵了。」



结果……下秒艺声马上踢破希澈说曾拜托他人照顾自己的美谈，艺声想讲些什么的时候利特一直偷笑，希澈呛忍受不住的银赫：「这不是综艺吗？」节目干脆封他们为「元祖吵架豆」，毒舌MC金九拉看著他们忍不住说：「还是老样子啊！」「后来才知道，（原来）我很喜欢你们。」



不过，尾声四个人竟跳起出道年发行、直至今日仍是演唱会必备的经典歌曲〈Miracle〉（奇迹），字幕写下这样的话：本身的存在就是奇迹(?)的19年次爱豆，幸好是Super Junior。



《Radio Star》Super Junior特辑「没吵架就万幸了」，就在下周三27日韩国时间晚间10点30分於MBC播出！

▼预告片



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