《戀愛兄妹》男一「朴宰亨」神似孔劉！超狂職業展現反轉魅力，IG帳號一公開馬上登熱搜！

《戀愛兄妹》是《換乘戀愛》李真姝PD全新作品，找來了四對兄妹一同參與，節目中他們必須互相隱藏身份，但在發現親手足有曖昧對象時，可以默默給予幫助，而血緣關係帶來的羈絆，也將會讓他們產生相互影響的想法。

在第3集中，公開讓觀眾們都很好奇的所有人的職業，吸引人們的視線。從飛行員到模特兒、會計師、大提琴手等豐富多彩的職業群和超出期待的資歷，受到熱烈的關注。再加上骨肉親筆寫的兄妹（姐弟）介紹信和成長過程的照片一起公開，更增添淡淡的感動。在韓網已經有著超高討論度，在 TV-OTT 綜合非電視劇部門中排名第一，真的非常厲害啊！



男一朴宰亨因外型被說像孔劉、TXT然竣等，引發觀眾熱烈討論。前兩集因為較少表現而得到0票的他，在公佈職業是會計師之後，加上他愛唱歌、會撒嬌，展現超級反轉的魅力，這似乎讓女出演者也更加好奇，當天他也獲得2票！近日，朴宰亨的 IG 帳號公開後，還上了 the qoo 兩篇 HOT，看來觀眾們也都對他很好奇啊 XD



網友們紛紛表示：「那張臉是會計？？？真的要瘋了……」、「又帥又聰明性格真好，真羨慕這位的人生ㅠㅠ」、「不是，真姝PD～賢奎也是，你在哪裡找這樣的人啊」、「還以爲是藝人……怎麼能說是會計呢」、「哇！真的非常帥！像孔劉」、「哇，那張臉還當了會計師...都擁有了啊」、「第1集的第一印象不太清楚，但是越看越有好感」、「長得帥又幽默，職業是會計師」等等。

另外，在昨日播出的第4集正式加入新成員智媛，還可以和男出演者進行最少十分鐘的對話，感覺……其他出演者的感情線也會慢慢出現變化，大家有在追這部綜藝嗎？節目逢星期六在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看。



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