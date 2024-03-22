【韩网热帖】和D社貌似渊源很深的韩韶禧

柳俊烈和韩韶禧的恋情接连多日登上韩网热搜和各大论坛，他们的一举一动都牵动著无数网友。

Theqoo上一则名为「和D社貌似渊源很深的韩韶禧」的文章公开短短几小时留言已经超过1000条，数目还在增加中。

网友指出2021年韩韶禧拍摄《以吾之名》时，D社曾经给韩韶禧送过咖啡车，用的照片拍自D社的记者「李昊俊」（音译），而柳俊烈和韩韶禧同游夏威夷的照片和文章也出自这位李昊俊记者之手。 甚至D社还帮韩韶禧PS掉了手机画面，当时她正在看女性论坛「女性时代」，时刻关注民众对於自己恋情的舆情动向。 此外，网友还列举出李记者曾多次拍摄过韩韶禧。



相关消息一公开即刻在theqoo上炸开锅：

1. 真有趣啊

2. 和柳俊烈绝配

3. 回过头来看他俩的恋情，真可怕

4. 明显是知道他俩在夏威夷的某个地方，然后才去拍的照片吧

5. 千万别相信争议事件发生时的新闻，都是假的，明显串通好了

6. 有送她咖啡车的D社记者，好结实的后盾哦

7. 事情越来越有趣了

8. 这照片高清到一看就是摆拍啊，原来交情这么深啊，哈哈哈哈哈。 想靠D社来操控舆论，现在我都没办法替韩韶禧应援了，起鸡皮疙瘩

9. 要看一个人的内在，就要看他身处危机时的所作所为，希望你今后全演反派角色

10. 有帮她PS掉手机画面的时间不如好好去确认一下事实啊，明显就是为了打发惠利才写的文章

11. 很讨厌对别人的恋情指手画脚，但是分手的时候应该要果断一些啊，别无缝衔接

12. 我以为大家都知道（是串通好的），D社独家报导恋情也都是和经纪公司商议好的，靠D社洗白的明星也不止1个，但是D社送咖啡车还是第一次见

13. 哈哈哈哈，意图太明显了

14. 当初看到正面照片我就知道这肯定是摆拍

15. 当时我就怀疑哪怕知道同游夏威夷也不至於这么精准找到他俩的具体位置吧，照片的角度也很微妙，感觉很不自然

16. 你俩一定要长长久久锁死啊

17. 冲击，惠利，加油

18. 惠利那句「真有趣」，背后的意思到底有多深啊

19. 为了守住自己的形象就不顾前女友的死活，啧啧啧

20. 那些骂「照片是摆拍的」网友的人，你们要小心哦，容易上当受骗

21. 所以说千万不能相信D社，除了这次的事情，D社也给那些闯祸的明星写过洗白文章啊，而且D社最出名的就是偷拍，虽然是3年前的事情，但是真的第一次见D社送咖啡车

22. 你和柳俊烈绝配，一定要继续交往下去哦

原文：https://theqoo.net/square/3150431863

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