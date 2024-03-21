剧情回到第一集惊悚命案场面！《篡位》李宰旭莫名遭袭击！与兄弟李浚荣爱上同一女子将成为导火线（EP.5– 6）

[有雷]充满尔虞我诈的《篡位》终於让大家确认了主角李宰旭的心意～在事业上地位节节高升的李宰旭，引发集团两大接班人眼红而对他出招，除了莫名用球棒袭击，也找人偷拍他的举动。面对心爱的女人即将嫁给好兄弟，他也终於表达自己的心意。

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韩太悟（李宰旭饰）充满野心并且护主有功，立刻被升职，并且引发强五集团的老大与老二眼红。强仁夏（李浚荣饰）也逐渐在集团内被父亲赋予要职，进行强五科技销售案，事前对於对方必须进行许多研究调查，收集资料，虽然韩太悟主导这件事情，强仁夏却找了两位同仁进入团队讨论，最终判断错误泄漏了情报，让会长对此相当不满意。



仁夏告诉太悟他与慧元即将步入礼堂，父亲也已同意，太悟表面祝福但内心却不是滋味。两人在夜间打篮球，仁夏却因会长来电而先离开，落单的太悟却在此时遭人以球棒袭击后脑，失血过多被送医抢救。他在倒下前最后一通电话曾打给慧元，因此慧元也赶赴医院，太悟在半昏迷状态仍拉住慧元的手。



仁夏知道了太悟的消息，第一件事情是防止警方调查此事件，想避免强五集团卷入争议。但好兄弟太悟却对此无法理解，他向会长表示不会牵涉到公司，打算自己调查出加害者是谁。最后透过监视器影像，发现是集团中老大强仁珠的手下所为。



太悟始终放不下慧元，两人也都不断想起五年前分开当时的画面，两人都选择了未来而并非终於情感，太悟觉得不能再次错过慧元，於是两人在屋顶上忘情相吻，但这一切却被强仁珠所安排的狗仔队所拍下来，强仁珠也来到慧元与仁夏的婚礼会场，拿出这照片打算威胁慧元……画面却跳到第一集的最初，太悟手中拿著凶器，身上也沾满血迹醒来，对於现场似乎一头雾水，但强仁珠以及另一位女子却倒卧在血泊中！究竟太悟失去理智而杀了他们吗？又或者是被人嫁祸？又是谁的阴谋？



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