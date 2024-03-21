劇情回到第一集驚悚命案場面！《篡位》李宰旭莫名遭襲擊！與兄弟李濬榮愛上同一女子將成為導火線（EP.5– 6）

[有雷]充滿爾虞我詐的《篡位》終於讓大家確認了主角李宰旭的心意～在事業上地位節節高升的李宰旭，引發集團兩大接班人眼紅而對他出招，除了莫名用球棒襲擊，也找人偷拍他的舉動。面對心愛的女人即將嫁給好兄弟，他也終於表達自己的心意。

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韓太悟（李宰旭飾）充滿野心並且護主有功，立刻被升職，並且引發強五集團的老大與老二眼紅。強仁夏（李濬榮飾）也逐漸在集團內被父親賦予要職，進行強五科技銷售案，事前對於對方必須進行許多研究調查，收集資料，雖然韓太悟主導這件事情，強仁夏卻找了兩位同仁進入團隊討論，最終判斷錯誤洩漏了情報，讓會長對此相當不滿意。



仁夏告訴太悟他與慧元即將步入禮堂，父親也已同意，太悟表面祝福但內心卻不是滋味。兩人在夜間打籃球，仁夏卻因會長來電而先離開，落單的太悟卻在此時遭人以球棒襲擊後腦，失血過多被送醫搶救。他在倒下前最後一通電話曾打給慧元，因此慧元也趕赴醫院，太悟在半昏迷狀態仍拉住慧元的手。



仁夏知道了太悟的消息，第一件事情是防止警方調查此事件，想避免強五集團捲入爭議。但好兄弟太悟卻對此無法理解，他向會長表示不會牽涉到公司，打算自己調查出加害者是誰。最後透過監視器影像，發現是集團中老大強仁珠的手下所為。



太悟始終放不下慧元，兩人也都不斷想起五年前分開當時的畫面，兩人都選擇了未來而並非終於情感，太悟覺得不能再次錯過慧元，於是兩人在屋頂上忘情相吻，但這一切卻被強仁珠所安排的狗仔隊所拍下來，強仁珠也來到慧元與仁夏的婚禮會場，拿出這照片打算威脅慧元……畫面卻跳到第一集的最初，太悟手中拿著凶器，身上也沾滿血跡醒來，對於現場似乎一頭霧水，但強仁珠以及另一位女子卻倒臥在血泊中！究竟太悟失去理智而殺了他們嗎？又或者是被人嫁禍？又是誰的陰謀？



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