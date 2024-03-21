《泪之女王》人气高涨，金秀贤有望再接新戏：积极考虑《秘密森林2》导演新作《Knock off》

今日据韩媒，金秀贤正在积极讨论接演新剧《Knock off》，由《秘密森林2》导演朴铉锡执导，引起关注。

《Knock off》是黑色喜剧类型，制作方是曾推出《恋慕》《地下菁英》（港译：赌命为王）等作品的ARC Media，他们正在讨论全球OTT平台的安排。 金秀贤曾在2021年主演Coupang Play原创剧《某一天》，有望再次通过OTT平台与观众见面。



目前，金秀贤正在tvN周末剧《泪之女王》中饰演男主角白贤佑。 该剧讲述Queens百货店的继承人洪海仁（金智媛 饰）与农村里长之子白贤佑（金秀贤 饰）结婚3年后面临的危机，以及奇迹般重新开始的爱情故事。 这部剧是《来自星星的你》编剧朴智恩和金秀贤时隔10年再次合作，从选角阶段就引起了广泛关注。



《泪之女王》第4集全国家庭平均收视率达到13%，首都圈家庭瞬间最高收视率冲到15%，创下自身最高纪录，亦在全国所有频道同时段收视率位居第一。

此外，根据Netflix发布的全球非英语部门排行榜（3月11日至17日），《泪之女王》在全球范围内排名第三，与上周的第7名相比上升了4个位置。 此外，在日本Netflix电视节目榜单上，该剧也荣登第一，引起了热议。



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