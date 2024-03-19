夏威夷约会全程紧盯手机、表情黯然的原因可能是这个！韩网友挖出韩韶禧时刻关注女性论坛投票

认爱柳俊烈之后，韩韶禧一直处於舆论的风口浪尖，而她似乎也一直时刻关注著坊间的反应。

D社公开了韩韶禧和柳俊烈前两日的夏威夷旅行约会照，报导称两人全程表情黯淡。 尤其是韩韶禧一直盯著手机看，似乎时刻观察著民众的反应，而柳俊烈则一直沉默地守在她身边。

韩国论坛上有网友截图了韩韶禧的约会照，放大细节后可看到韩韶禧的手机画面停留在知名女性论坛「女性时代」上的投票环节，那个时间正好是有网友在该论坛上发起了关於柳、韩恋情的「支持vs反对」投票，有超2万名网友参与了相关投票。 投票结果显示80%的网友反对这段恋情，网友猜测韩韶禧就是在关注此事情。



韩韶禧和柳俊烈的恋情被报导后，一度引发「换乘恋爱」的争议，再者柳俊烈前女友惠利的「真有趣」的评论又在两人的恋情上点了一把火，比起柳俊烈的沉默韩韶禧主动出击在个人BLOG上解释，但却越描越黑，甚至导致自己的口碑下滑，SNS掉粉。 D社18日整理了柳韩恋的时间点，澄清他俩第一次见面是在11月，并非「换乘恋爱」。

这段恋情的曝光招致各种争议横飞，原本一直主打独立帅气、不在意外界目光人设的韩韶禧这次却反常地时刻关注舆论动向，将部落格和IG帐号非公开后没多久又重新开放。

对於外界愈演愈烈的传闻，韩韶禧的经纪公司最终选择不再忍耐，於18日下午发布官方声明，强调「将以强硬态度对待一切行为」。 公司声明透露：「她虽然是演员，但更是一个人，因为网路上各类无差别恶意推测性内容令她身心疲惫，正处於艰难时期，我司将会强硬对待一切损害艺人的所有行为。 」

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