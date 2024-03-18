恋情舆论第4日！柳俊烈「狐狸」一般狡猾的处理方式，只有韩韶禧「上钩」了

距离柳俊烈和韩韶禧爆出恋情，已经过去了4天。

这4天里，当事者三人柳俊烈、现任女友韩韶禧及前任女友惠利三人的反应尤为引人注目，广大网友们都在猜测柳俊烈是否是「换乘恋爱」。 今日（18日），D社公开了柳俊烈和韩韶禧的夏威夷约会照，报导称他们第一次见面的时间是去年11月15日，地点则是柳俊烈的个人展上，他俩是在柳俊烈和惠利分手后才结识的。惠利、柳俊烈、韩韶禧三者之间的气势之争已持续了数日，与前任分开没多久就遇到新人，在任何人的一举一动就牵动著无数人的娱乐圈，三人其实面临著最恶劣的境况。

（延伸阅读：承认恋爱第二天就飞去拍！D社公开柳俊烈♥韩韶禧夏威夷约会照）

据韩韶禧所言，她和柳俊烈在今年初才确认了爱意开始交往，原本该是最享受甜蜜爱情的时刻，却遭到了不少网友和粉丝的指责，SNS一天掉粉10万，这几日都过得战战兢兢，更多的则是被误解的委屈。 一向敢作敢当的韩韶禧面对这种情形时选择的方法就是直接与网友对话，在个人BLOG中亲自回答了网友们的疑问，也许是太过心急，韩韶禧的留言逻辑不清，导致又被网友抓到了漏洞，事情非但没有平息，反而越闹越大。



자기 블로그에 달린 악플에 답댓다는 중인 한소희 pic.twitter.com/7y1gGbEKlO — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) March 16, 2024

出道至今韩韶禧的人设一直都是不在意他人目光的酷女孩形象，这也是无数粉丝喜欢她的原因之一，然而恋情曝光之后，她不管不顾地「守卫现任男友」 的做事风格很难让众人将她与之前冷静酷帅的形象联系在一起，令不少粉丝很失望，这也是明星艺人们发生问题时都选择暂时沉默，观望事态发展之后再发表官方立场的原因之一。

因此柳俊烈沉默数日的处理方法看起来如狐狸一般狡猾，甚至有些「卑鄙」，却不得不说这对艺人来说其实是最正确的方法，毕竟谈恋爱只是私事，和自己的工作无关，根本没必要向大众一一解释清楚，有时候反而是多说多错，还不如不说。 而艺人吃饭靠的全都是形象，如何塑造，如何让民众相信，全都靠本人和经纪公司打造。



惠利在几日前留下一句「真有趣」之后再未出声。 柳俊烈和惠利的经纪公司互有关联，柳俊烈隶属於C-JES娱乐，惠利则是Creative group ING旗下的艺人，惠利经纪公司的代表曾是C-JES娱乐的经纪人，她的舆论宣传目前也是C-JES的子公司在负责，因此事情发生之后惠利也相对保持了沉默。 然而，即使是这样，惠利那句「真有趣」也遭到了不少网友的抨击，指责她「发言太过草率」。



三人之间的纠葛，因为仅韩韶禧是与柳俊烈、惠利毫无关联的经纪公司，事发之后也只有她咬上了舆论的「诱饵」，独自上阵应付网友。 明明是一同去夏威夷旅行，柳俊烈和韩韶禧也是相差一日分开返回韩国。



하와이에서 입국한 류준열... 고개 푹 숙인 채 걸음https://t.co/F4dYw59VE0 — 서울신문 (@SeoulShinmun) March 18, 2024

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