因为人气BL剧《语意错误》爆红的朴栖含出演《我独自生活》预告公开，剧迷们喜极而泣！！

先一窥魅力型男朴栖含的私下生活.....，等一下！说好的精致都市浪漫风，怎么变成大巨人住进迷你屋？！XD

在2022年因BL剧《语意错误》大爆红的「新晋男神」朴栖含，透过饰演设计系学长－张宰英一角，成功获得大量关注，也让许多人get到他的魅力。可惜的是...紧接著他就入伍当兵了，但依旧天天都有粉丝盼著他退伍，话题度丝毫不减。



终於盼到去年底他退伍了，大家都希望他能收到好剧本好角色，退伍后更加成熟的他也令大众相当期待！在此之前，他出演的 MBC 招牌综艺节目《我独自生活》预告终於释出！！！



▼《我独自生活》朴栖含出演预告，3 月 22 日 下周五 晚上 23:10 播出。



预告中他留长头发，看起来更加成熟、脸蛋状况也极好，他介绍自己是独自生活了四年，房子也有著满满的生活痕迹，东西非常多，再加上他193公分的超高身材，伸手就能碰到天花板，如果是女生住可能小巧精致刚刚好，但对他来说就像巨人住进了迷你屋一样，空间变得更窄偏乱。



剧迷们看到他回归小萤幕也相当开心，非常期待节目的播出：「终於等到你了，栖含啊～」、「我一定会死守本放的！」、「疯了真的」、「希望他赚了钱可以换到更大的房子去」、「天啊，他是不是又长高了」、「感觉会很好笑，我一定会看的」、「我的男人终於回来了」

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