BTS V新歌找来众多大咖明星拍Reaction！罗PD、成东镒、李政宰、廉晶雅到LE SSERAFIM反应各不同

大家听过或者看过 V（金泰亨）的新歌〈FRI(END)S〉MV 了吗？一起来看看大明星的反应是如何吧！

BTS 防弹少年团的 V 虽然正在当兵中，却也准备了一首新歌〈FRI(END)S〉让粉丝们不要感到太孤单，更找来演艺圈中各领域的朋友来观赏他的 MV，拍了Reaction（反应影片），大家都有著不同见解，过程相当有趣且看得入迷。



▼ V新歌〈FRI(END)S〉反应影片，有综艺制作人罗暎锡PD、演员成东镒、李政宰、廉晶雅，以及人气女团 LE SSERAFIM。



罗PD：「我居然让这样的孩子，在餐厅工作，真的是...。」、「在大家都相爱的世界里，只有我是孤独的」、「表现了泰亨特有的慵懒感」



成东镒：「长得真帅啊～」、「要好好吃早餐啊」、「恭喜你出专辑了，我会去部队里看你的」



李政宰：「OH~」、「真可爱」、「内容很好，色调和故事设定非常好」



廉晶雅：「天啊，长得真帅哈哈哈哈。」、「怎么回事？」、「音乐很棒，泰亨演技也很好」



LE SSERAFIM：「好像在看电影」、「MV太美了」、「不可以！！」、「好想找解说来看」



不晓得大家看完反应如何呢？而且影片还注明是反应影片1，期待2公开后，又会出现哪些大明星呢？V 的人脉真的是太广啦！！



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