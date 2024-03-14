「死鬼CP」竟还有售后！孔刘&李栋旭广告花絮差点亲到嘴，优雅宣布：「我们结婚了」

还记得孔刘和李栋旭一起出席颁奖礼概念的广告吗？当时已在剧迷CP粉里引起轰动，没想到最新公开的花絮还能更甜XD

孔刘经纪公司SOOP Management今日公开广告拍摄花絮，李栋旭也一同出镜。 广告里两人同时获得大赏提名，孔刘设计了好几种方式来表现期待窃喜的心情，一下摸李栋旭脸颊、一下双手抱著李栋旭的头：「大奖？我们？怎么办？」李栋旭不断挣脱：「干嘛这样！好了啦！」



孔刘对镜头耍帅，假装谦让地说大赏当然是颁给李栋旭，下一秒李栋旭强势抢镜、整个人快要扑到孔刘身上，坐回去前还帮孔刘整理衣服、表现欲极强，让孔刘大喊「我输了」XD



拍摄一起发表获奖感言的戏份时，因为mic只有一个，导演喊cut后孔刘：「哦呜差点亲到了。 」也许是觉得两人都打扮很正式，还开玩笑说：「我们今天结婚了！」



孔刘和李栋旭2016年合作连续剧《鬼怪》，因饰演死神和鬼怪而获得「死鬼CP」爱称。 两位演员现实中也成为至亲好友，8年来持续提供「CP售后」，令粉丝无比满足。 上次一起拍广告时还顺手拍了拍立得，贴在各自家里的冰箱上：



▽这只广告已在YouTube积累超过千万观看次数，看来全世界的粉丝都深深爱著死鬼CP啊！



▽花絮甜过正片：



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