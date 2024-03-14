《You Quiz》因为太内向才被妈妈送去学演戏！演员金秀贤27岁以《制作人》获得演技大赏后付出的代价是～

最近热播中的人气电视剧《泪之女王》中，刚播出2集而剧中演员金秀贤的许多名场面就受到许多话题讨论，他也来到tvN节目《You Quiz》（刘QUIZ ON THE BLOCK）中提到自己曾经因获奖而备感压力的过程。

日前播出的tvN《You Quiz》中，睽违3年再度回归小萤幕的演员金秀贤担任嘉宾，个性相当内向的金秀贤，被问到怎么开始演员生涯的时候，坦言「至今仍未100％克服」，也提到自己内向到让妈妈十分担心，於是向他提议「要不要去演技学校」，一边学习演戏一边也在小剧场演出，谢幕时接受家人们的掌声让他相当开心，於是爱上这样的感受，就此走上了演员之路。



金秀贤提到偶然开始的第一部作品，在试镜时PD什么也没做就说「我喜欢你的发型，希望你演出这个角色」。之后金秀贤从2009年陆续演出了电视剧《圣诞节会下雪吗》、《Dream High》、《拥抱太阳的月亮》和电影《神偷大劫案》，到2013年SBS《来自星星的你》，透过这部作品让他跃升为韩流明星。



金秀贤谦虚表示《来自星星的你》当时受欢迎的程度超越自己的想像，而他在2015年则以KBS2《制作人》一剧获得演技大赏，也是最年轻的得奖人。当时年纪轻轻的他能够承受韩流明星、演技大赏的光环吗？现在回想起来，金秀贤觉得当时拥有了很多，但他却没能享受这些满满的掌声与喜爱。他反而思考著，透过演戏逗乐大家是一件好事，但难道不需要原来的金秀贤了吗？这样的想法让他觉得需要隐藏真实的自己，他也担心遗失了原本的那个自己。



那时的他也总是在终映时，觉得自己没能完全消化好被交付的角色，感觉到挫折，逐渐失去了心灵上的从容，总认为自己要做到滴水不漏，不能发生事件或事故，他像是被什么推著而被迫往前走一样。30多岁入伍对金秀贤来说正好是一个好好思考自己的时机，身体与心理都变得更稳定，再让自己迎接下一步。



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