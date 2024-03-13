新女团VVUP未出道就拥超强制作，LACHICA编舞，MV导演多次合作Ariana Grande

新人女团VVUP（비비업）即将出道，稍早发行首支单曲〈Doo Doom Chit〉为正式出道预热，歌曲、舞蹈与MV的打造人员大有来头。

VVUP为EGO Group（이고이엔티）所推出，由韩籍的HYUNNY、SUYEON与印尼籍KIM、泰国籍PAAN组成的四人女团，团名「VV」取自「WIN胜利」的W拆解，「UP」寓意四人往顶峰迈进。团名曾被认为太像前辈VIVIZ（비비지）而有些许讨论。



▼韩籍HYUNNY



▼韩籍SUYEON



▼印尼籍KIM



▼泰国籍PAAN



其中印尼籍的KIM曾参加印尼选秀节目《The Indonesian Next Big Star》获亚军殊荣，於《The Voice Kids Indonesia》第二季获第三名。由於在印尼已有名气，〈Doo Doom Chit〉MV预告片就一度在印尼YouTube发烧影片排名第七。顺带一提，KIM是继SECRET NUMBER的DITA、Beauty Box的Via后，第三名勇闯KPOP的印尼籍女团成员。



Per hari ini secara keseluruhan sudah ada 3 orang dari Indonesia yang secara aktif berkarir sebagai member girl group K-Pop



Dita #SECRET_NUMBER @5ecretNumber

Via #BeautyBox @BByuofficial

Kim #VVUP @22_vvup_22 pic.twitter.com/xDYDei2HZR — Willfeb (@WillFebrian) March 13, 2024

VVUP首支单曲〈Doo Doom Chit〉拥超强制作阵容，编舞找来曾参赛《Street Woman Fighter》（街头女战士）的舞团LACHICA（成员Rian、Gabee、Simeez）编舞，LACHICA可是编过aespa爆红名曲〈Next Level〉，也是TWICE、ITZY、IVE爱用编舞团队，编过TWICE〈Perfect World〉与〈Talk that Talk〉、ITZY〈SNEAKERS〉与〈CAKE〉、IVE〈LOVE DIVE〉与〈After LIKE〉……等等，编出的名舞蹈不可胜数。



〈Doo Doom Chit〉音乐制作人是earattack，曾参与制作的歌曲包括BTS防弹少年团〈DOPE〉、GOT7〈Hard Carry〉与〈Never Ever〉、TWICE〈One Spark〉、ITZY〈Not Shy〉与〈In the morning〉……《太阳的后裔》CHEN与Punch的OST名曲〈Everytime〉也出自他手。



MV的制作更放眼国际了，导演是多次和Ariana Grande（亚莉安娜格兰德）与Doja Cat（蜜桃猫朵佳）合作的Hannah Lux Davis。Ariana Grande〈Side To Side〉（ft. Nicki Minaj）、〈7 rings〉、〈thank u, next〉与Doja Cat〈Agora Hills〉等等都由她打造。



MV特地赴美国LA（洛杉矶）拍摄，呈现「少年恶童」成员们穿梭於LA市中心、穿梭於现实和想像之中。MV公开2小时多已破3万观看次数，留言高达2800多则，各国语言称赞颜值高、Vocal强、MV和音乐很和谐精彩，如「成员们都很帅很漂亮，有种新鲜的冲击」、「Vocal真的疯了，是最近的歌手最有特色的，是遇到了好歌吗？该怎么说呢，没有答案，就是太好了吧？」、「大家都很帅气，Vocal实力太强了」……等。



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