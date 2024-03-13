【韩网热帖】一看就是韩国虚拟偶像的PLAVE直播

PLAVE是一个采用3D模组技术、由真人操纵进行动态捕捉的虚拟男团，类似於网路版Pengsoo。

之前的直播内容包括考完试穿著校服去KTV唱歌，快歌站上沙发跳舞，慢歌就一起坐下：



放暑假去农村玩，吃西瓜脸上朝吐籽、晚上一起玩仙女棒、点著蚊香躺在凉床：



三一节直播时对韩国国旗敬礼；暑假遇到的农村小狗到了中秋已经长大，还带来小小狗：



中秋吃松饼、 对满月许愿;庆生戴新罗金冠：



有椅子不坐偏要坐地上，即便坐椅子也要盘腿+抖脚；脚抽筋时用口水沾鼻尖；玩游戏时脾气暴躁（直接把锅出去丢出去）；表达重大感谢时跪下行大礼。



韩国网友评论：

1. 哇技术水准太强了吧！

2. 每一个都韩得不能更韩kkk

3. KTV的壁纸、涂鸦、灯光都太真实了kkk

4. 明明是外星人，却散发浓浓的K Vibe（*韩国气质）

5. 概念设定是外星人吗？看来已经打好韩国补丁，让他们入籍吧kkk

6. 椅子是用来靠背的，我懂kkk

7. 出道才一周年，做了好多内容、好勤奋啊

8. 好有趣好可爱

9. 我的下饭搭档！直播很长但很有趣kk

10. 粉红色头发那位真的好好笑

11. 原来他们做很多有趣的事，有点懂大家为什么喜欢了

12. 影子没有延迟、仙女棒的光映在脸上也很自然，这里创造了一个真的世界啊

13. 穿模合辑也很好笑，成员们的反应都很有趣kkk现在不穿模了吗？技术发展还真是可惜kkk

14. 感觉好亲近

15. 现在我已经觉得他们跟真人没两样

16. 技术疯了吧...？看过他们刚出道的穿模影片再来看这个，瞬间明白为何人气变高了，现在好自然... 上市了吗？技术强到想投资的程度

出处：https：//theqoo.net/hot/3138717066

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