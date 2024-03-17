来了再来还是爆满！N.Flying李承协、柳会胜大赞台北场粉丝们配合度超高！献唱「如果可以」展中文实力

已来台多次的N.Flying双主唱李承协与柳会胜，3月17日晚间再度来到台北信义区Legacy MAX开唱，每一次的演出总是给粉丝带来许多惊喜的他们，本次依旧吸引满场粉丝前来参与。

李承协与柳会胜在2023年底曾来台跨年演出，一连带来多首歌曲，并且以超级标准的中文发音演唱「想见你想见你想见你」而引发话题讨论并再度圈粉，热力四射的表现大获好评，甚至被称赞「中文歌cover更甚原唱」。今日他们再度来台演出，直呼很想念台湾的粉丝们，才一开场就让台上台下都嗨到不行，也让两人觉得粉丝们的热情呼喊让他们相当开心，更将成为难忘的回忆。



两人也提起上一次见到粉丝们应该是跨年时来台演唱的那天，两人误认为演出地点就是台北，不过立刻被粉丝们纠正是「桃园」的跨年晚会唷！柳会胜说一直记得当晚看到的跨年烟火非常美丽，李承协更是补充说「今天台下的一片手灯灯海更漂亮！」演唱到第四首歌曲时李承协还直接跳到台下演唱，引发一阵骚动。



今日的粉丝们似乎延续著跨年的热情，从第一首歌曲就像安可曲一样大声的呐喊著，在每首歌曲结束后也有长长的欢呼，让李承协与柳会胜不禁想问「今天大家吃了补品才来的吗？」「大家回家后还能说话吗？」，两人还开玩笑以为今天可以「轻松点唱不留太多汗」，没想到大家这样活力旺盛的尖叫反应，让他们在活动只开始30分钟就已经大爆汗，两人直呼有些出乎意料不知所措，更觉得只进行今晚一场演出好像太可惜了。



李承协与柳会胜接著也带来中文夯曲「如果可以」，两人现场实力无庸置疑，加上还带来和声的演唱，诚意十足，全场粉丝们也一起大合唱。李承协表示两人正忙於音乐剧以及电视剧的行程，没有太多时间练习中文歌曲，甚至必须分开录音，更烦恼这首歌的中文发音太难，担心唱得不好大家听不懂，没想到粉丝们大赞好听，让两人终於放下心，也直呼「好温暖」！



柳会胜也提到，每次结束这么开心的演出，就算回到饭店，即将入睡的时刻，耳边仍然会感受到N.Fia们的尖叫声。接著他们还与粉丝们大玩「时间暂停」游戏，在他们指示下全场暂停鸦雀无声，两人却趁此机会跳下台走入粉丝群中，用手机纪录这难得的场景，也让全场粉丝们惊喜不已，要求再玩一次！粉丝们也非常守秩序没有发生严重推挤，让两人也玩得相当开心，却将此刻的心情用「好吃」来形容，让全场笑翻。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻