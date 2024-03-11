《夜限照相馆》今晚感动首播！周元＆权娜拉服侍亡魂擦出爱火

首尔一家灵异照相馆即将开业！由周元和权娜拉携手主理的全新奇幻爱情韩剧《夜限照相馆》将於3月11日起逢星期一、二晚上在「黄Viu煲剧平台」播出。

改编自同名小说，奇幻韩剧《夜限照相馆》讲述徐家世代经营著一家只为逝者存在的「鬼魂专用照相馆」，他们为亡灵拍摄照片助其转世；第七代老板兼摄影师徐奇周（周元 饰）继承家业，同时亦继承了家族诅咒——徐氏男丁无法活到35岁以上；随著35岁生日即将到来，奇周渐渐遭受鬼魂威胁，某天他意外发现热血律师韩春（权娜拉 饰）竟是不被亡灵影响的「安全区」！为了各取所需，二人一同经营照相馆，由此展开了一段惊险又奇妙的旅程。



探班感动哭不停

「韩剧男神」周元在《夜限照相馆》饰演照相馆的第七代摄影师徐奇周，早前他在访问谈到角色：「他对生活没有甚么远大的期望和乐趣，对别人也没有感情；但是在这个性格形成之前，奇周有著一个非常痛苦的故事。」他亦坦言多次被剧本感动到大哭：「第一次读剧本时，我便很同情奇周，我很久没有哭成这样了！这部剧和我之前的作品有所不同，即使我不用拍戏，我也经常观看其他演员演戏，光是探班我也哭了很多次；而我选择这部作品的原因，因为它是一个任何人都可以理解的温暖故事。」



导演大赞演技超班

《夜限照相馆》导演宋贤旭曾执导《又，吴海英》、《爱上变身情人》等佳作，这次携手周元不禁让人翘首以待，同时他亦大赞周元演技超班：「周元每部作品的成长幅度都令人感到惊讶，但是今次你会看到他的全新面貌！『徐奇周』很平凡却甘愿与命运抗争、看似消极却无限认真地对待他的顾客，尽管他认为爱情对他来说只是一种奢侈，但他逐渐向命运降临的爱情敞开心扉、接受了他的伴侣。这是一个立体而复杂的角色，对演员来说有一定难度，但是周元做到了，让大家都很钦佩。」



想一睹周元突破自我的演出，就要收看《夜限照相馆》了，剧集逢星期一、二晚上在「黄Viu」播出，香港观众亦可免费收看韩国恋爱真人骚《换乘恋爱3》、《Couple Palace》等人气节目。

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