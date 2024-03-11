去年12月甜蜜认爱！Secret宋枝恩♥YouTuber朴维要结婚了，将在10月举行婚礼！

据韩媒《日刊体育》报导，女团 Secret 出身的宋枝恩和 YouTuber 朴维（박위音译，Park We）将在10月9日在首尔清潭洞某地举行婚礼。婚礼将以非公开的形式举行，邀请家人和熟人蔘加。

去年12月，宋枝恩和朴维通过各自的 IG 甜蜜认爱。宋枝恩甜蜜表示：「圣诞节即将到来之际，我想向大家介绍我人生中像礼物一样到来的珍贵的人。想和长时间支持且关注宋枝恩这个人的各位，分享我恋爱的消息。」朴维也在 IG 发文表示遇到「像大礼物般的人」，指的就是宋枝恩。



之后，两人通过朴维的 YouTube 频道「WERACLE」分享在教会凌晨礼拜中一见钟情，还公开甜蜜的约会日常。最近还一起出演《全炫茂计划》和《黄金渔场Radio Star》，展现对彼此的爱意。



宋枝恩在2009年以女团 Secret 出道，发行过〈Madonna〉、〈Shy Boy〉〈星光月光（Starlight Moonlight）〉等热门歌曲。目前作爲歌手兼演员活动。朴维在28岁时因建筑物坠落事故全身瘫痪，目前正在经营 YouTube 频道「WERACLE」，常分享日常、还有系列企划影片。



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