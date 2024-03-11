金秀贤的御用「丈母娘」：这么多年过去了，你老婆还是我的女儿

《泪之女王》隆重开播，当女主角洪海仁（金智媛 饰）的妈妈金鲜和（罗映姬 饰）登场时，观众们只想对金秀贤说，你丈母娘还是你丈母娘！

《泪之女王》在开拍之前就已经吸引了大量粉丝。 随著剧集的播出，更多的人加入了追剧群体。 剧情讲述了财阀继承人洪海仁和新进员工白贤佑（金秀贤 饰）之间经历婚姻危机后重新绽放爱情的故事。 从首集开始剧情就发展迅速，男女主从相爱到疏离再渐渐和好重燃爱意，后期剧情根本无法预测，赚足了观众们的好奇心。



电视剧一开播，观众们就发现了配角中不少熟悉的脸庞，比如心理医生是《虽然是精神病但没关系》里金秀贤哥哥的扮演者吴正世，海仁的爷爷是《机智医生生活》中的律帝财团理事长扮演者金甲洙，姑姑「范慈」则是《爱的迫降》中军官私宅村的实权人物「马英爱」的扮演者金正兰......

但当贤佑的丈母娘亮相时，不少资深剧迷瞬间闪回到了《来自星星的你》，这不是千颂伊（全智贤 饰）的妈妈吗？罗映姬又一次扮演了金秀贤的丈母娘，女儿一如即往的貌美且霸道，丈母娘一如既往的吹毛求疵且强势，总之金秀贤在罗映姬饰演的丈母娘面前从未扬眉吐气过。 若说千颂伊的妈妈和洪海仁的妈妈到底有什么区别，可能就是洪海仁妈妈多了两道上挑的猫眼眼线，显得整个人更加刻薄，也更压得金秀贤这个女婿喘不过气来。



贤佑到底什么时候才能在丈母娘面前挺直腰板，狠狠为老婆海仁撑腰，让我们拭目以待吧。

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