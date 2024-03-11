金秀賢的御用「丈母娘」：這麼多年過去了，你老婆還是我的女兒

《淚之女王》隆重開播，當女主角洪海仁（金智媛 飾）的媽媽金鮮和（羅映姬 飾）登場時，觀眾們只想對金秀賢說，你丈母娘還是你丈母娘！

《淚之女王》在開拍之前就已經吸引了大量粉絲。 隨著劇集的播出，更多的人加入了追劇群體。 劇情講述了財閥繼承人洪海仁和新進員工白賢祐（金秀賢 飾）之間經歷婚姻危機後重新綻放愛情的故事。 從首集開始劇情就發展迅速，男女主從相愛到疏離再漸漸和好重燃愛意，後期劇情根本無法預測，賺足了觀眾們的好奇心。



電視劇一開播，觀眾們就發現了配角中不少熟悉的臉龐，比如心理醫生是《雖然是精神病但沒關係》里金秀賢哥哥的扮演者吳正世，海仁的爺爺是《機智醫生生活》中的律帝財團理事長扮演者金甲洙，姑姑「範慈」則是《愛的迫降》中軍官私宅村的實權人物「馬英愛」的扮演者金正蘭......

但當賢祐的丈母娘亮相時，不少資深劇迷瞬間閃回到了《來自星星的你》，這不是千頌伊（全智賢 飾）的媽媽嗎？羅映姬又一次扮演了金秀賢的丈母娘，女兒一如即往的貌美且霸道，丈母娘一如既往的吹毛求疵且強勢，總之金秀賢在羅映姬飾演的丈母娘面前從未揚眉吐氣過。 若說千頌伊的媽媽和洪海仁的媽媽到底有什麼區別，可能就是洪海仁媽媽多了兩道上挑的貓眼眼線，顯得整個人更加刻薄，也更壓得金秀賢這個女婿喘不過氣來。



賢祐到底什麼時候才能在丈母娘面前挺直腰板，狠狠為老婆海仁撐腰，讓我們拭目以待吧。

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