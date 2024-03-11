女团选秀《I-LAND》第二季预告公开！人气演员「宋江」将作为Storyteller特别出演节目

《与恶魔有约》宋江入伍前又多了一个可以回顾的作品，期待他的特别出演！！

Mnet 即将在下个月推出的女团选秀节目《I-LAND 2：N/a'》公开最新预告，不只有知名制作人Teddy加持，还有《Sweet Home》、《与恶魔有约》宋江入伍前特别出演重要人物支持本节目。



官方表示：宋江已经确认出演将於下个月18日首播的《I-LAND 2：N/a'》，作为新的Storyteller出演。（Storyteller：说故事者、说书人、讲故事的人）

《I-LAND 2：N/a'》是一档韩国流行女团选秀节目，全球共在 10 个国家举行试镜，数名为了出道的目标而竞争的女孩们将在节目中亮相。凭藉Mnet的策划能力以及担任此次制作人的Teddy和宋江担任说故事者，完美的金三角为节目拉开了精彩的序幕。



宋江说：很高兴能够参与到一个艺术家诞生的开始，我会尽我所能去传达一个全新的故事。也请大家多多期待！



此外，《I-LAND 2：N/a'》将於 4 月 18 日晚上 8 点 50 分在 Mnet 首播。



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