【韩网热帖】NU'EST Aron的99万元粉丝MT活动内容
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【韩网热帖】NU'EST Aron的99万元粉丝MT活动内容

明星   2024年3月10日   星期日17:25   Sani  

（封面图源：IG@theaaronkwak）

包含四人间住宿费（有两个房间，相当於二人间）和餐费，3天2夜在江原道原州市进行。

具体日程：

2024 Aron大学迎春全员MT「哥哥和我」
（图源：IG@theaaronkwak）

第一天：欢迎派对、赠送礼物（帽T+环保袋+DIY材料等），1：1合照，ROOM VSIT（Aron拜访每一位粉丝的下榻房间）

第二天：DIY课程（和Aron一起制作收藏品），迷你运动会（和Aron同队玩小游戏），after party（Aron唱歌聊天），HI-TOUCH（问候晚安）

第三天：告别（Aron亲自问候并送粉丝离开）
（图源：IG@theaaronkwak）

韩国网友评论：
1. CP值高过见面会耶！
2. 视讯签售花几十上百万都只能通话一分钟而已
3. 3天2夜固有成本就很高了，真的不贵
4. 「哥哥和我」这标题...
5. 「哥哥和我」是NU'EST的一个梗啦，来自Aron的口误，其实「哥哥」是指粉丝、「我」才是Aron
6. 如果我家偶像做这个活动，我一定会去
7. 如果和同样追星的朋友一起去应该很好玩
8. 30人还好，300人太多了吧
9. 已经卖光了，说明还是有市场需求
（图源：IG@theaaronkwak）

10. 感觉有点奇怪...
11. 如果是我本命我肯定想去，但又希望我本命不要做这种事
12. Kpop真的好奇怪...
13. 哇超级不希望我本命做这种活动，赚的钱又不少，有必要吗？
14. 尊重个人喜好，但我不想和偶像那么亲近，只想看他上电视和唱歌
15. 这种活动在演员圈不稀奇，蛮好的，和演员一起MT、 拍团体照，只有真粉才会去，气氛很好
16. 不知现在还有没有人做这种MT形式的粉丝见面会，演员和一代偶像团SOLO活动时做过不少
17. 直到10年前都有不少演员做呢，比如宋仲基拍《成均馆绯闻》时，但价格不是这水准
18. 《秘密花园》里的大明星奥斯卡就做过艺人露营啊
19. 想起东方神起和粉丝的正东津火车之旅kkk 

出处：https：//theqoo.net/hot/3135450000

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