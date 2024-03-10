【韩网热帖】NU'EST Aron的99万元粉丝MT活动内容

包含四人间住宿费（有两个房间，相当於二人间）和餐费，3天2夜在江原道原州市进行。

具体日程：

2024 Aron大学迎春全员MT「哥哥和我」



第一天：欢迎派对、赠送礼物（帽T+环保袋+DIY材料等），1：1合照，ROOM VSIT（Aron拜访每一位粉丝的下榻房间）

第二天：DIY课程（和Aron一起制作收藏品），迷你运动会（和Aron同队玩小游戏），after party（Aron唱歌聊天），HI-TOUCH（问候晚安）

第三天：告别（Aron亲自问候并送粉丝离开）



韩国网友评论：

1. CP值高过见面会耶！

2. 视讯签售花几十上百万都只能通话一分钟而已

3. 3天2夜固有成本就很高了，真的不贵

4. 「哥哥和我」这标题...

5. 「哥哥和我」是NU'EST的一个梗啦，来自Aron的口误，其实「哥哥」是指粉丝、「我」才是Aron

6. 如果我家偶像做这个活动，我一定会去

7. 如果和同样追星的朋友一起去应该很好玩

8. 30人还好，300人太多了吧

9. 已经卖光了，说明还是有市场需求



10. 感觉有点奇怪...

11. 如果是我本命我肯定想去，但又希望我本命不要做这种事

12. Kpop真的好奇怪...

13. 哇超级不希望我本命做这种活动，赚的钱又不少，有必要吗？

14. 尊重个人喜好，但我不想和偶像那么亲近，只想看他上电视和唱歌

15. 这种活动在演员圈不稀奇，蛮好的，和演员一起MT、 拍团体照，只有真粉才会去，气氛很好

16. 不知现在还有没有人做这种MT形式的粉丝见面会，演员和一代偶像团SOLO活动时做过不少

17. 直到10年前都有不少演员做呢，比如宋仲基拍《成均馆绯闻》时，但价格不是这水准

18. 《秘密花园》里的大明星奥斯卡就做过艺人露营啊

19. 想起东方神起和粉丝的正东津火车之旅kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3135450000

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