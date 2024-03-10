「BTS防弹少年团师妹团」ILLIT还没出道就亮相巴黎时装周了，K-POP圈首例！韩网友：颜值都超高

有著「HYBE小女儿」之称的新女团ILLIT参加巴黎时装周，成员们的高颜值引得网友大赞。

2023年9月1日，HYBE与JTBC合制的选秀节目《R U Next？》正式收官，最终由李沅禧、朴敏珠（慜柱）、外园彩羽、境萌花、卢玧我组成ILLIT展开活动，年纪最大的20岁，最小的仅为16岁。 组合名称字源「I will it」，由表示自主进取的「I will」，与表示某种特别物体的代名词「it」相结合，意谓能成为一切，值得期待的意思。 该团也是继LE SSERAFIM（SOUCE MUSIC）、NEWJEANS（ADORE）之后HYBE旗下厂牌推出的第三个女团，因此被粉丝们亲切地称为「HYBE的小女儿」。

ILLIT其实将於3月25日才正式出道，但她们全员已经受邀参加国外的时装周，这在K-POP界还是首例。 时装周上5名成员熟练地切换韩语、英语和日语三国语言和媒体、粉丝交流，完全不怯场。 作为新人的成员们以长直发、自然妆容和符合年纪的装扮等闪耀时装周，让大家看到了K-POP爱豆的朝气。



消息一出即刻在韩网上受到了关注，大家留言表示：「还没出道就能参加时装周，大发」、「5人长得真好看」、「真人太美了」等。

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