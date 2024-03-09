长得也太不像了吧！出道20年无人知他是影帝崔岷植的亲弟弟，曾演李到晛的父亲

韩娱圈不乏亲戚关系，只是这对兄弟俩太让人意外了，因为根本长得不像啊！！！

近期，恐怖电影《破墓》上映，强势跻身票房榜第一，按照目前的势头，极有望成为韩国今年首部破千万人次的电影，也成为韩国2024年度票房冠军的有力竞争者。 《破墓》的男主角则是「忠武路」重量级影帝崔岷植，关於他的各类消息霸占了韩网热搜。



日前韩网论坛上出现了一则名为「崔岷植的血亲」的文章，主人公就是演员崔光一，他是崔岷植的亲弟弟。因为外貌完全不像，且互相几乎没在公众场合提及过对方，因此事情一曝光就引起广大网友的注意。2001年出道的崔光一不同於活跃在大银幕上的哥哥崔岷植，主攻话剧舞台，近十年才慢慢开始出演电视剧等。 虽然名气和知名度不及大哥，但崔光一的演技却绝对不输。



2010年起崔光一开始接触影视剧，出演过电影《愤怒的伦理学》、《1987：黎明到来的那一天》、《白头山：半岛浩劫》以及电视剧《自白》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《驱魔面馆》、《换魂》、《黑暗荣耀》等。 尤其是在《驱魔面馆》中，崔光一扮演的是最终恶鬼，大展毛骨悚然的演技。



某次在节目中主持人问崔光一，哥哥崔岷植对他在《驱魔面馆》中的演技如何评价，他笑著回答：「什么也没说，只说我怎么演了个那么坏的角色，太坏了。 」

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