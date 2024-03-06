《You Quiz》柳承龙：「年轻时讨厌平凡，选择留长发与特殊胡子造型」刘台午忆起过往感性落泪

tvN综艺《You Quiz》（刘QUIZ ON THE BLOCK）又有大咖演员来访，本周作客的是演员柳承龙以及刘台午，他们也将在镜头前分享自己多彩多姿的人生故事。主题为「人生的漫长隧道」，当他们在默默无闻的时期，哪些人的应援或建议成为他们的力量与养分。

由於韩国电影《寄生上流》（上流寄生族）与《梦想之地》（农情家园）等逐渐受到全世界瞩目，而电影《之前的我们》（从前的我们）中演出男主角的刘台午也来到《You Quiz》。刘台午也提到了自己幼年时期在德国度过，而学习演技又是在纽约，2009年出道后以韩国男演员的身分首次被提名为2024年英国奥斯卡最佳男主角奖项，终於跃上了世界的舞台。



幼年刘台午的矿工父亲被派遣至德国工作，与护士母亲在德国展开了多灾多难的生活，刘台午也谈到在纽约与太太Nicky Lee命运般的相遇过程，见面第一天的对话与场景至今仍印象深刻，加上让刘台午自己都流下泪来的「买葡萄」的故事，传达出自己的人生阅历中细腻又强烈，令人难忘的情感纪录。



接下来则是不受题材限制，总能创造出自己存在感的柳承龙演员，日前网路上也流传柳承龙在大学时期留著一头飘逸长发以及长胡子的造型，他也表示为了让自己的造型「不平凡」所以当时选择长发与胡子。另外他也提到了自己在大学毕业后过著剧团人生，为了生计而忙碌的一段人生经历。



柳承龙在演出《Moving 异能》（Moving 超异能族）中创造了许多名场面，人气直升，而他对演技的热情也始终没有衰退，他也在节目中提到对自己演技人生最大的转捩点，则是名导演李浚益的一段特别的建议。柳承龙还加码提到自己与演员柳海真一起在马桶工厂打工的经历，两人甚至直接改变了工厂原有的工作流程，内容相当逗趣。《You Quiz》於每周三晚间8点45分於tvN播出。



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