这是什么黄金人脉啊！RIIZE Anton和IU14年前就认识了：姊姊当时给了我香蕉牛奶

男团RIIZE成员Anton，他可是韩娱圈的「钻石汤匙」出身，对於粉丝们来说是遥不可及的那些明星艺人们，对Anton来说可能只是「我爸的同事」。

Anton和IU的缘分再一次让网友们见识到了他的强悍人脉！最近IU和RIIZE一起challenge了《Holssi》，RIIZE还作为演出嘉宾做客了IU的演唱会，频繁互动让两家粉丝非常激动。



其实Anton很早就和IU认识了，两人一直互相称呼姊姊、弟弟，他们的旧合影一曝光立马掀翻热议。 那时的Anton还是个学前儿童，站在IU的身前，IU亲切地搂著他，Anton附言写道：「姊姊，一直为你加油。 作为RIINZE Anton见到你很开心。 剩下的H.E.R.巡演也要加油啊。 」而另一张照片则是现在作为爱豆的Anton和大前辈IU的合影，两人依旧很亲密。 Anton回忆起他和IU14年前第一次见面，称：「她是我从小就认识的前辈，第一次见面的时候IU姊姊给了我香蕉牛奶，当时我年纪很小又有点害羞，就装作不认识她，戴著耳机，这都是14年前的事情了。 这次RIIZE作为姊姊演唱会的嘉宾，真的太神奇了，作为前后辈关系再次见面，是我的荣幸。 」



IU透露Anton出道后自己的心情很微妙，表示：「他曾是个子小小的，很可爱的弟弟，现在的Anton已经长大了，作为前后辈的我们相遇，心情既微妙又感动。 」

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