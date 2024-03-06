粉丝派卡车示威「逼分手」！承认恋爱仅8天 Karina 最终手写信道歉「很抱歉让大家失望了」

aespa 成员 Karina（刘知珉）日前承认与演员李宰旭正在恋爱中。

虽然很多粉丝对 Karina 的恋爱消息表示祝贺，但由於 Karina 在四代女团中人气非常高，因此也掀起后续风暴。她的恋爱传闻传开后，SM娱乐的股价呈下降趋势，部分粉丝也在SM娱乐附近进行卡车示威要求道歉。



（＊相关报导：爱豆不能谈恋爱？Karina认爱...粉丝崩溃派卡车示威「逼分手」还怒轰：是你亲手毁掉自己的前途！）

5日，Karina 在自己的 IG 上传手写信，她写道「首先很抱歉让大家吓了一跳，而且对很惊讶的 MY (aespa粉丝名）们感到小心翼翼，所以来晚了。」



Karina 说：「我知道一直以来支持我的 My 们该有多失望，也想起我们一起聊天的故事有多伤心，因爲我非常了解那种心情，所以更加感到抱歉，我想传达我的心意，所以写了这封信。我之所以不顾是否会再次受到伤害而写这篇文章，是因为我想向从出道那一刻开始就给我送上最温暖冬天的粉丝们表达真心的歉意。」



她也表示：「MY 们受伤的部分以后也想好好弥补，我对 MY 们一直都是真心，现在对我来说也是非常珍贵的每一个人。这篇文章虽然短则短，不能完全表达我的心意，但感谢大家的阅读，今后不会让大家们失望，会展现更加成熟和努力活动的样子，请大家多多关注。MY 们一定要按时吃饭，以更好的面貌见面，对不起，非常感谢。」



亲笔道歉信公开后，也在韩网掀起热烈讨论。韩网友：「谈恋爱还得道歉？」、「卡车示威的人，满意了吗」、「恋爱又不是罪，不喜欢就脱饭吧」、「刘知珉加油」、「男爱豆谈恋爱都没看过这种信，不需要道歉」、「一定要幸福」、「短短的文章说了几次道歉啊 呜呜呜」、「我为他两的爱情加油」、「看来是打算继续交往，加油」等等。

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