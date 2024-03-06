粉絲派卡車示威「逼分手」！承認戀愛僅8天 Karina 最終手寫信道歉「很抱歉讓大家失望了」

aespa 成員 Karina（劉知珉）日前承認與演員李宰旭正在戀愛中。

雖然很多粉絲對 Karina 的戀愛消息表示祝賀，但由於 Karina 在四代女團中人氣非常高，因此也掀起後續風暴。她的戀愛傳聞傳開後，SM娛樂的股價呈下降趨勢，部分粉絲也在SM娛樂附近進行卡車示威要求道歉。



（＊相關報導：愛豆不能談戀愛？Karina認愛...粉絲崩潰派卡車示威「逼分手」還怒轟：是妳親手毀掉自己的前途！）

5日，Karina 在自己的 IG 上傳手寫信，她寫道「首先很抱歉讓大家嚇了一跳，而且對很驚訝的 MY (aespa粉絲名）們感到小心翼翼，所以來晚了。」



Karina 說：「我知道一直以來支持我的 My 們該有多失望，也想起我們一起聊天的故事有多傷心，因爲我非常了解那種心情，所以更加感到抱歉，我想傳達我的心意，所以寫了這封信。我之所以不顧是否會再次受到傷害而寫這篇文章，是因為我想向從出道那一刻開始就給我送上最溫暖冬天的粉絲們表達真心的歉意。」



她也表示：「MY 們受傷的部分以後也想好好彌補，我對 MY 們一直都是真心，現在對我來說也是非常珍貴的每一個人。這篇文章雖然短則短，不能完全表達我的心意，但感謝大家的閱讀，今後不會讓大家們失望，會展現更加成熟和努力活動的樣子，請大家多多關注。MY 們一定要按時吃飯，以更好的面貌見面，對不起，非常感謝。」



親筆道歉信公開後，也在韓網掀起熱烈討論。韓網友：「談戀愛還得道歉？」、「卡車示威的人，滿意了嗎」、「戀愛又不是罪，不喜歡就脫飯吧」、「劉知珉加油」、「男愛豆談戀愛都沒看過這種信，不需要道歉」、「一定要幸福」、「短短的文章說了幾次道歉啊 嗚嗚嗚」、「我為他兩的愛情加油」、「看來是打算繼續交往，加油」等等。

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