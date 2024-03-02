金宣虎感恩南柱赫：偶遇时他紧紧抱住了我！韩网反嘲：物以类聚

男演员金宣虎向一起合作《Start-Up》的南柱赫表达了谢意，然而韩国网友并不看好他俩的情谊。

前两年金宣虎因被前女友爆料私生活引发风波导致人气和名誉一落千丈，最近才低调复出，认真演话剧、拍戏，逐渐在大众面前亮相。 日前金宣虎分享了日常上班vlog，记录了从家里出发步行到大学路剧场的这段路程。



途中金宣虎提到了一起演过戏的南柱赫，称：「我觉得人很重要，之前偶然遇到合作过《Start-Up》的南柱赫，他突然一言不发地抱住了我。 虽然他是弟弟，但那一瞬间让我觉得他很像哥哥，真的很好。 」并向对方表达了谢意。 同时金宣虎也透露一直都和《Start-Up》剧组联系，「导演回来看我的话剧，编剧也是，他们都是我的恩人。 」

金宣虎虽然是《Start-Up》的南二号，但凭藉帅气温和的外型和出色的演技吸粉无数，风头一度盖过男一号南柱赫。 事业刚刚要走向巅峰时却被前女友突然曝光私生活问题，对方的指控让他的完美形象瞬间瓦解。 前女友透露，她与金宣虎在2020年开始交往，但在她怀孕后，金宣虎选择了事业让其堕胎，她还声称金宣虎对她进行了威胁，并草率地结束了这段感情。 当时舆论一边倒地指责金宣虎，他也只能道歉并暂停工作。 不过很快就有韩媒挖出其前女友也并非良善之人，谎话连篇，虽然没能及时挽救回金宣虎的名声，但网友们也逐渐开始同情他，但其人气和形象仍为恢复到从前。



这则vlog公开之后，也引来同不少网友的评论。因早前南柱赫也曾卷入校园暴力风波中，名声受损，因此众人称：「物以类聚」、「你俩不愧是好朋友」、「什么叫物以类聚，人以群分，这就是」、「感觉是那种表面上和气，背后会骂人的人」、「因为你俩是同类啊」，嘲讽之声占据了大部分留言。

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