「简讯通知女友分手、拍私密照片的L姓男演员」是李瑞镇？时隔多日公司终於回应：虚假事实！

最近，在网路社区被怀疑是「潜水式分手L姓男演员」主人公的演员李瑞镇今日（1日）正面反驳称不是事实，并预告将采取强硬应对。

李瑞镇的经纪公司 Antenna 娱乐表示：「最近某网路社区登载的谣言性文章因爲不是事实，所以本公司最大限度地克制外部应对。与此相关，所属演员实名被提及，确认了恶意诽谤和无差别的虚假事实持续被上传和散布。」

接著警告道：「本公司认爲不能再对此情况的严重性置之不理，因此对於制造恶性谣言并散布这些谣言，损害演员人格和名誉的行爲，将不进行任何妥善处理或协商，进行强硬应对。」



上个月，网路社区上传题目为《被L姓男演员潜水式分手》的文章。发文者主张，虽然和L姓男演员交往4年多，但突然失去联系。发文者爆料L姓男演员拍摄她的私密部位，并公开对话内容。她说：「我认爲分手也需要有礼仪，但过去也以同样的行为成爲话题。现在在 YouTube 上讲述回忆的方式来看，直到现在仍不懂关照和尊重交往对象，是回避型坏男人。」



贴文公开后，在网路上引发热烈讨论，不少网友也纷纷在推测L姓男演员是谁，部分人传出是李瑞镇的谣言。而争议持续扩散后，发文者突然删除文章，留下好奇心。

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