LE SSERAFIM許允眞被罵上熱搜榜單第二！來看韓男集體破防

女團LE SSERAFIM成員許允眞只是因為讀了一本書，就被打上「女權」標籤，遭到了不少韓國男網友的謾罵。

MBC綜藝節目《全知干預視角》近期播出了LE SSERAFIM特輯，公開了成員們跑行程時的面貌。 團隊剛剛發行了《EASY》，演出之前眾人正在接受妝髮造型等。 當時畫面捕捉到許允真一邊化妝一邊看書，身為美籍韓僑的她看的是英文書籍，書名叫《乳與卵》（Breasts and Eggs），作者是日本知名女作家川上未映子。



除了這本書之外，許允真的包裡還放著Bell Hooks（著名非裔女權主義思想家、活動家）的《All About Love》、尼采的《對於世界的解釋》、John Berger的《觀看之道》等。 誰知道節目播出之後，許允真因為這幾本書被眾多男性網友質疑是「女權主義者」，FMKOREA（用戶多位男性）論壇上的男網友更是群起對她進行言語攻擊，隨著事情的發酵，許允真一度登上了韓網熱搜第二名。

事情發生後，以theqoo論壇為主的廣大網友積極應援許允真，吐槽「韓男太容易破防」，表示：「讀本女權書就是女權了？」、「一幫無事找事的男人，允真加油」、「LE SSERAFIM從出道開始的人設就是女性力量啊，有什麼不對」、「你們連書裡講的什內容都不知道就開始狂噴」、「 她是美國人，為什麼要在意韓男？？」、「又來了又來了，韓男到底什麼時候才能消停」等。

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