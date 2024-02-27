只有猜对谜题才能获得防弹少年团V的签名：军官5张，助教2张限量签！猜不对的话...

在首都防卫司令部特殊任务部队服役中的防弹少年团成员V传来最新近况。

最近韩网SNS和论坛上经常出现V的「目击谈」，网友A某透露：「要想找V签名的话，可以带著便签纸去找他，干部可以签5张，助教签2张。 不过助教告诉V不能就这样给签名，於是V就成了特殊任务部队的罗PD了。 」

A某还写道：「助教还说要先猜谜才能够拿到签名，谜题是BTS成员的姓名、BTS的歌名等。 如果猜错的话就会被身旁的助教们架著胳膊拉走。 」这一幕很像罗PD综艺里的游戏环节，不过V曾经和罗PD合作过《出差沟通之神-瑞镇家篇》，对各类游戏了如指掌，这次直接在军队里活用起来，看得网友和粉丝们忍不住大笑评论：「不愧是V啊」、「还限量签名」、「哈哈哈哈哈，想像了一下画面，太搞笑了」等。



2023年12月V和RM经由伦山训练所入伍，V结束基础新兵训练之后就被分配到了梦寐以求的陆军第二军团辖下的军事警察团特殊任务部队。 早在入伍前V就透露想要在军队里变得更加强壮、锻炼体力，前不久刚刚透露自己成功增重10kg，离自己定下的目标体重不远了。

此外，V将於2025年6月10日退伍。

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