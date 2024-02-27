【韩网热帖】一见钟情！aespa Karina&李宰旭，米兰恋人

今日（27日）上午，D社突然曝光女团aespa成员Karina和演员李宰旭的恋情，引爆韩网热议。

D社透露李宰旭和 Karina 在时装秀一见钟情，两人在首尔也延续米兰的缘分。 目前李宰旭经纪公司回应「正在确认中」，Karina经纪公司SM娱乐则未做出任何回应。

消息一出即刻在theqoo论坛掀起热议，留言多达1000多则：

1. ？？？？？？？？？？？？？？

2. 拜托了，我们也有不想知道的权利啊

3. 两人真的交往了？

4. 晕

5. 总感觉昨天和今天会爆出点什么消息

6. 你说Karina和李宰旭谈恋爱?????

7. 李宰旭比我想像中年纪要小啊，omg

8. 哇，aespa也有绯闻了

9. 也没交往多久啊，看来不久之后就会传出分手消息

10. 真的进入了next level了

11. 如果是在是时装秀上第一次见面的话，也才没认识多久啊，应该很快会分手

12. 能让粉丝都震惊的程度的话，麻烦考虑一下粉丝的心情，就让他们安安静静谈恋爱吧

13. 1月才认识2月就写新闻说在交往，这也太过分了吧

14. 感觉还只是暧昧的阶段吧，毕竟1月才认识啊

15. 才认识一个月，还处在互相了解的阶段吧

16. 好可惜，太早出新闻了

17. 奢侈品after party，多麽适合暧昧的环境啊

18. 冲击，但是他俩还蛮般配的，冲击

19. 如果是在米兰才开始交往的话，不能先默默关注等到时候再爆料吗？？太过分了

20. 本来才有点小火花，突然被泼冷水，太可怜了

21. 即使是真的，这么早就被公开，应该很快就会分手吧，D社曝光的CP已经有很多对分手了

22. 是相关人士为了让他俩分手才让出的新闻吧

23. 记者是不是这两人中某人的粉丝啊，为了让他俩分手才爆料的

原文：https://theqoo.net/square/3121841062

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