看完颧骨升天！aespa Karina♥李宰旭米兰初邂逅时，粉红氛围溢出萤幕
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看完颧骨升天！aespa Karina♥李宰旭米兰初邂逅时，粉红氛围溢出萤幕

明星   2024年2月28日   星期三09:00   Tracy  

（封面图源：FB@aespa、IG@jxxvvxxk）

女团偶像 aespa Karina 和 演员 李宰旭 帅气承认了恋情。

昨日（27日）上午，‎D社突然曝光了Karina和李宰旭的恋情，称两人於1月在义大利米兰出席活动时一见钟情，情缘从米兰延续到了首尔，回国后的两人也在拍戏、跑行程的间隙偷偷约会，感情十分甜蜜。 Karina和李宰旭的经纪公司在短暂的沉默之后承认了两人的恋情，称「他们正处於互相了解的阶段」。

米兰就这样成为了Karina和李宰旭的「定情地」，让他俩一见钟情的场合到底是什么样子的呢？有网友翻出了当时米兰活动时的影片，只见李宰旭和Karina坐在一起看秀，之后同行的两人始终有说有笑，路过人多的地方时李宰旭更是十分贴心地用手护在Karina身边，让她能够不碰到任何人地顺利走出人群。俊男美女坐在一起已经够养眼的了，更何况是两人谈笑风生的场景呢。

看到这一幕的网友们忍不住评论：「怎么办，突然觉得他俩好可爱」、「一个帅气一个漂亮，很配啊」、「站在一起就是很养眼」、「我的颧骨升天了」、「因为年纪差不多所以很谈得来吧」、「哇，第一次邂逅就被镜头记录了下来」、「怎么回事，我怎么这么心动啊」、「感觉那时候就已经互有好感了」、「 粉红氛围扑面而来，比《换乘恋爱》还让人心动」等。

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