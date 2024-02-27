交往两天就分手！《低谷医生》朴信惠帮助朴炯植再度顺利执刀！办公室地下恋情即将展开〜（EP.9 – 10）

[有雷]在人生低谷相遇的两人，正在相互治愈当中，看著摆脱官司阴霾而重获清白的朴炯植，朴信惠却因过往忧郁的原因再度被提起而裹足不前，两人好不容易进展为恋人，朴信惠却又提出分手！朴炯植不甘被称为「前男友」而努力再度赢回了她的心！

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一直以来在协助正宇（朴炯植饰）打官司的庚敏学长寄来喜帖，却让荷娜（朴信惠饰）莫名感到痛苦，原来这位学长在她刚入职时给予她许多帮助，也让荷娜相当信任。没想到庚敏学长渐渐开始抢走她写的论文，占为己有提出发表，更在教授与其他同仁面前数落荷娜，到处说她的坏话使她的人际关系变得更差，也受到教授的欺压，使得河那的忧郁倾向越来越严重，最终离开了医院职场。



荷娜想起这段过往，甚至自己前往求诊，原本两日前才开心成为恋人的荷娜与正宇，却因荷娜的情绪再度跌落谷底，向正宇提出分手。正宇摸不著头绪突然成为「前男友」，同时好友彬医师（尹博饰）也邀请正宇到他的诊所工作，於是正宇暂时搬离了顶楼。



即使官司已告一段落，也证明了正宇的清白，正宇仍未真正克服患者出血过多导致死亡的创伤后症候群，荷娜也听说了正宇无法顺利进行手术，於是自告奋勇成为他手术中的麻醉师，正宇虽然看起来努力克服，但步出手术室后他仍觉得自己还没有准备好。对於已提出分手的荷娜前来帮忙他，他并不领情，至今也不清楚被分手的原因，觉得荷娜只是为了自己心里好过，希望荷娜离开诊所。



正宇从红兰口中得知荷娜曾经去找结婚的庚敏学长，在他的送别宴上泼了他一身酒，也听说了两人的过往，於是正宇去找学长并且打了一架出口气。回到屋塔房后，再度告白荷娜，两人也解开了误会，荷娜渐渐感受到身边的人都在协助她走出忧郁，两人总算又再度回到恋人关系。



正宇为了昔日恩师而重新执刀，在荷娜的协助下完成了手术。两人在诊所聚餐上都双双否认自己的感情状态，不过同在一间诊所工作，两人的办公室恋情才正要展开！



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