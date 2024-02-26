《篡位》发布会双男主放闪！李浚荣深情痴望李宰旭，形容二人关系「主人与狗」、搭档动作戏「有快感」，打情骂俏甜煞众人

Disney+新剧《篡位》今日在首尔举办发布会，三位主演李宰旭、李浚荣、洪秀珠齐齐到场，没想到两位男主撇下女主放起闪来XD
《篡位》讲述土汤匙和金汤匙之间的对决，杀人犯之子「韩太悟」（李宰旭 饰）是当仁不让的「土汤匙」，「强仁夏」（李浚荣 饰）身为财阀之后理应是「金汤匙」，但因私生子身份被排挤在外，於是选择与韩太悟结盟。
发布会上，李浚荣表示之前很少与年纪相仿的同僚合作，一开始颇为担心，幸亏有李宰旭引领。 韩太悟角色自述是「养主人的狗」，李浚荣表示这一设定也延续到戏外片场：「如果李宰旭看起来很累，我就会很想获得他的关心称赞，想做可爱的事帮他提高情绪。 」
李宰旭发言时李浚荣一直深情款款望著他，让李宰旭忍不住说「有点负担」XD主持人趁机建议两人对视，李宰旭害羞拒绝，李浚荣撒娇：「你就那么讨厌我吗？」李宰旭连忙否认：「不，我超喜欢的！」
有一场戏是两人进行对打训练，李宰旭透露李浚荣运动经验丰富、帮到自己很多，李浚荣则称赞对方也很优秀：「李宰旭很擅长使用身体，搭档拍摄动作戏完全没问题。 在演员立场，彼此合拍时会感受到某种快感，这一次就有感受到。 」李宰旭笑著问：「你感受到什么啦？」李浚荣也笑：「我很喜欢。 」
此外，剧情包含韩太悟和强仁夏这对好朋友从小到大的历程，所以会有穿高中校服的戏份！李浚荣为演高中生每天剃须2次、坚持敷面膜，李宰旭则笑说穿上校服后自己都觉得抱歉，但其实效果很棒啊！
《篡位》讲述一位韩国大企业老板的私生子与他充满野心的儿时玩伴联手合作，不惜一切代价在社会食物链顶端夺得一席之地的故事。 正当两人顺利获得成功并稳步上升时，他们却遇见了同样雄心勃勃且有著相似坎坷过往的女人「罗慧元」（洪秀珠 饰），威胁即将永久的破坏他们的计划。
《篡位》由李宰旭、李浚荣、洪秀珠主演，《绑匪冏很大》编剧崔元执笔、《Missing：他们存在过》、《Insider知情人》导演闵莲泓执导，一共12集，将於2月28日通Disney+独家上线。
▽ 《篡位》中文正式预告：
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