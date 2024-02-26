《篡位》發佈會雙男主放閃！李濬榮深情痴望李宰旭，形容二人關係「主人與狗」、搭檔動作戲「有快感」，打情罵俏甜煞眾人

Disney+新劇《篡位》今日在首爾舉辦發佈會，三位主演李宰旭、李濬榮、洪秀珠齊齊到場，沒想到兩位男主撇下女主放起閃來XD
《篡位》講述土湯匙和金湯匙之間的對決，殺人犯之子「韓太悟」（李宰旭 飾）是當仁不讓的「土湯匙」，「強仁夏」（李濬榮 飾）身為財閥之後理應是「金湯匙」，但因私生子身份被排擠在外，於是選擇與韓太悟結盟。
發佈會上，李濬榮表示之前很少與年紀相仿的同僚合作，一開始頗為擔心，幸虧有李宰旭引領。 韓太悟角色自述是「養主人的狗」，李濬榮表示這一設定也延續到戲外片場：「如果李宰旭看起來很累，我就會很想獲得他的關心稱讚，想做可愛的事幫他提高情緒。 」
李宰旭發言時李濬榮一直深情款款望著他，讓李宰旭忍不住說「有點負擔」XD主持人趁機建議兩人對視，李宰旭害羞拒絕，李濬榮撒嬌：「你就那麼討厭我嗎？」李宰旭連忙否認：「不，我超喜歡的！」
有一場戲是兩人進行對打訓練，李宰旭透露李濬榮運動經驗豐富、幫到自己很多，李濬榮則稱讚對方也很優秀：「李宰旭很擅長使用身體，搭檔拍攝動作戲完全沒問題。 在演員立場，彼此合拍時會感受到某種快感，這一次就有感受到。 」李宰旭笑著問：「你感受到什麼啦？」李濬榮也笑：「我很喜歡。 」
此外，劇情包含韓太悟和強仁夏這對好朋友從小到大的歷程，所以會有穿高中校服的戲份！李濬榮為演高中生每天剃鬚2次、堅持敷面膜，李宰旭則笑說穿上校服後自己都覺得抱歉，但其實效果很棒啊！
《篡位》講述一位韓國大企業老闆的私生子與他充滿野心的兒時玩伴聯手合作，不惜一切代價在社會食物鏈頂端奪得一席之地的故事。 正當兩人順利獲得成功並穩步上升時，他們卻遇見了同樣雄心勃勃且有著相似坎坷過往的女人「羅慧元」（洪秀珠 飾），威脅即將永久的破壞他們的計劃。
《篡位》由李宰旭、李濬榮、洪秀珠主演，《綁匪冏很大》編劇崔元執筆、《Missing：他們存在過》、《Insider知情人》導演閔蓮泓執導，一共12集，將於2月28日通Disney+獨家上線。
▽ 《篡位》中文正式預告：
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