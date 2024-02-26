《我的Happy End》张娜拉终映感言：「是令人感到吃力又学习很多，得到成长的作品」

张娜拉所主演的人气韩剧TV CHOSUN周末系列《我的Happy End》日前风光终映，剧中她饰演一位家具品牌的女CEO徐才媛，却因为罹患精神疾病而造成情绪上的极度不安，她的闺密更利用此点想夺走她的一切，最终张娜拉也上演了复仇戏码，再度证明自己的戏路不受限。

剧中的她除了复仇，更努力突破自己的心魔以及精神疾病，拿出勇气的样子也激励了观众们，最终回的剧情也让所有的不安都回归原位，她下定决心「接受原来的自己的样子」而上演了与家人共度幸福时光的结局，终於名符其实得到了一个Happy Ending。



张娜拉在剧中也展现了许多混合性的精神病症，除了一开始学生时期的忧郁自残以外，还会有解离性的失忆症，忘了自己多年前发生的事件，却又一直记得母亲曾带著她走入海中，多样性的精神疾病症状不断浮现，接下来她还必须面临丈夫遭人杀害死亡的真相，甚至遭人诬陷为凶手。她决定入院接受治疗，并且在治疗期间好好的思考接下来的复仇计画，许多环节张娜拉都表现出微妙又复杂的情感，获得观众们的好评。



张娜拉在剧中从一登场就气势满满，女强人CEO的多种穿搭也掀起话题讨论，被称为「徐才媛LOOK」，成为许多职场女性的穿搭范本。终映后张娜拉也表示，《我的Happy End》中有许多场戏需要表达出困难以及痛苦的情感，也让她在过程中学习很多，是让她成长的一部作品，也感谢大家对《我的Happy End》的支持，希望很快能再以好的作品与大家见面。



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