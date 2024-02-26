BLACKPINK Jisoo将於3月开通个人Bubble服务，坐拥7700万粉丝、有望刷新最高订阅纪录

全球K-pop女子组合BLACKPINK的成员Jisoo将进驻粉丝交流平台「Bubble」，这是她成立个人公司「BLISSOO」后的首次行动，旨在与全球粉丝进行密切互动。

Bubble运营公司DearU今日（26日）透露称，将於3月发布Jisoo个人专属的Bubble应用程式「Bubble for BLISSOO」。 Dear U相关人员表示，考虑到Jisoo在全球的粉丝群和知名度，预计她将刷新个别艺人的最高订阅人数纪录。



Bubble是一项订阅服务，艺人和粉丝可以通过一对一的即时通讯形式进行对话。 粉丝可以在1：1的聊天室中接收和回复艺人发送的消息，而不是像在粉丝官咖或社区中以帖文形式查看。 订阅标准是每位艺人每月收费4500韩元，付费订阅人数在去年超过了200万。入驻艺人包括SM、JYP、Starship Entertainment等公司的知名K-pop偶像、演员以及体育明星等，总计约600人。



作为新晋Dear U的成员，Jisoo个人的Instagram粉丝已经超过7700万，具有巨大影响力。 去年3月发布的首张个人专辑《ME》在发售后一周内就销售了超过117万张，创下了K-pop女SOLO歌手首个百万销量冠军的纪录。



目前大众十分关注BLACKPINK其他成员是否也会进驻Bubble。 此前BLACKPINK已进驻由HYBE运营的最大粉丝社区Weverse，成员Jennie和Jisoo不久前也通过Weverse发布问候消息和自拍照片，与粉丝们积极互动。

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