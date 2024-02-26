【韩网热帖】到了一定年龄之后就会产生共鸣的李瑞镇不恋爱的原因

疑似李瑞镇前女友曝光事件闹得沸沸扬扬之时，李瑞镇关於恋爱的旧言再度出现在韩网论坛上，引发了广大网友的围观和评论。

Theqoo论坛上有网友以「到了一定年龄之后就会产生共鸣的李瑞镇不恋爱的原因」为题发表了内容，截图中李瑞镇和好友罗英锡PD谈到了结婚的话题，罗PD问他：「不结婚吗？也没有谈恋爱的想法吗？」李瑞镇表示：「 现在根本没办法约会，这是最大的问题，因为觉得太麻烦了，看电影的话要吃饭，但不能喝酒，看电影，然后喝咖啡。 」罗PD反问：「是觉得这个过程很麻烦吗？」李瑞镇回答：「现在没办法进行这个流程。 」



网友们看了李瑞镇的发言，纷纷表示：

1. 我也觉得很麻烦，不管是恋爱还是见朋友，都觉得精力不足

2. 所以到了一定年纪之后还有想恋爱想法的人，这就是最大的祝福吧，不想因为一点点小小的心思就打破我自己的日常生活

3. 是因为你不够喜欢对方才这样，换一种约会流程不就行了

4. 只要我喜欢的话完全不会觉得麻烦啊，会觉得麻烦只是因为没有人值得我去「打破」麻烦

5. 和朋友在一起不觉得麻烦，但是和不熟悉的人互相了解的过程会让我觉得很烦

6. 这不仅是谈恋爱吧，人际关系也是一样的，都觉得麻烦的话就不要维持关系啊

7. 我能理解他，去了解一个不熟悉的人真的很累

8. 足够喜欢的话就不会这么想了

9. 哪怕不是恋爱，除了已经是朋友的人之外，要去经营一段新的人际关系也很累啊

10. 是因为讨厌才不去做的啊，但要想想为什么不想去做，是因为工作太累没有闲暇时间，还是没钱，抑或是没心情（回避心理）等等， 我个人觉得这种事情并非是个好现象

11. 我能理解，20多岁的时候会逛街、看电影、吃饭、喝咖啡，就这样消磨一天，现在完全不行，体力跟不上

12. 就是因为不够喜欢，这些事情都很耗费精力，也很难去喜欢上别人，但是也可能会突然喜欢某人，然后即使再累，也会像20多岁那样谈恋爱

13. 我就是这样，情感消磨真的太累了

14. 那就不要谈恋爱啊

15. 我从很小开始就觉得这种事情很麻烦，但是现在想不断反覆这种可以不带任何想法地看电影、吃饭、喝咖啡，享受平凡的约会和文化生活，想要平凡地活著

16. 是因为恋爱谈太多次了吗？不然的话吃饭-喝咖啡-看电影这种流程不会让人觉得很烦啊，连60、70岁的老人家都会做的事情，所以老话说得好一切都要适量，做太多次肯定会很烦啊

17. 到了一定年纪之后确实能够理解，精力完全不是20岁左右的水平

18. 太对了，我连想要了解对方的心情都没有

19. 上了年纪之后做所有的事情都会觉得很烦，连照顾自己的身体都很烦

20. 多谈几次恋爱之后会发现全都是一样的流程，真的会觉得很烦

原文：https://theqoo.net/square/3120436387

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